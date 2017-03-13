Hollanda ile de kriz yaşadık, sırada hangi ülke var bilmiyorum. Acaba oradaki Türkler Hollanda’da yaşadıklarını unuttular mı? Televizyon habire soruyor Türkiye’ye neden dönmüyorsunuz diye, onlar da cevap veriyor “Türkiye’deki refah düzeyi yüksek olsaydı gelir miydik” diyor.

Peki Türkiye’ye dönmeyi düşünüyor musunuz diye soruyor muhabir; Türkler “hayır, şimdilik değil” diyorlar. Hem orada kalmayı düşünüyor hem de…

Peki yarın öbürgün bu adamlar sizi sınırdışı ederse ne olacak, ülke onların çünkü, bizim değil ki…

Vatandaş olmak da hiçbir şey değiştirmiyor çünkü isterlerse bir uygulamayla geçmişe dönük olarak vatandaşlıkları iptal edebilirler, örnekleri var.

Biz burada Suriyelilerin aynı tavırları yapmasına izin verir miydik diye düşünüyorum. Mesela istemediğimiz bir ülkenin devlet başkanı gelip, ben vatandaşlarıma seçim konuşması yapmak istiyorum dese ne yapardık. Hatta biz o hafta seçim yapıyor olsak ve diğer ülkelerin propagandası ile aynı anda olsa, ortalık karışmaz mıydı?

Biraz daha sakin olmakta yarar var diye düşünüyorum. Bütün dünya ülkeleri ile köprüleri atmamız gerekli mi? Sonra o ilişkileri tekrar nasıl kuracağız?

Hiç önemi yok koparalım gitsin diyorsak, şöyle bir bakalım ne kadar çok Hollanda’lı firma ile anlaşma yapmışız, ihale vermişiz…

Ne kadar Alman firmasıyla bağımız var ortak iş yapıyoruz…

Bunların hepsini birden bire bozup, atabilecek miyiz?

İsveç’te kiralanan yerin sahibi de sözleşmeyi iptal etti. Adamın yakasına yapışıp niye iptal ettin mi diyeceğiz?

Türkiye’ye en çok Almanya ve Hollandadan turist geliyordu. Hepsini hallettik, rafa kaldırdık, artık araplar dışında hiç turist yok. Otellerimizin, sahillerimizin boş olduğu bir yaza merhaba diyebiliriz…

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