AKP iktidarları büyük alt yapı yatırımları için Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) modeline ağırlık verdi. Buna göre, yüklenici projeyi kendi parasıyla yapacak, bu parayı da yine o yatırımdan sağlanacak gelirle karşılayacak. Ancak işin hassas yanı, eğer yıllık gelir öngörülenden az olursa farkı Hazine karşılayacak.

Şimdi en çok övülen iki KÖİ projesine bakalım. Osman Gazi Köprüsü’nde geçen yıl, geçiş garantisi verilen araç sayısı 2,6 milyon az gerçekleşmiş ve 6,1 milyon adette kalmış. Köprü yüklenicilere ödenecek tutar 1,3 milyar lira.

Avrasya Tüneli’nde yapımcı firmalara geçen yıl verilen garanti yıllık 25,6 milyon araç, burada da 10 milyon araçlık eksik geçiş gerçekleşmiş. Günlük garanti araç geçişi 65 bin olarak öngörülmüş ama 41 binde kalmış. Aradaki farkı, 123 milyon lirayı Hazine ödeyecek.

Diğer benzeri projelerde aynı durum söz konusu. Bu yıl bu farkları ödemek için bütçeye 6,2 milyar lira ödenek koyuldu.

“Doğruydu, yanlıştı, gerek var mı yok mu, Ankara’da oturuyorum, köprünün parasını ödüyorum” tartışmalarını bir kenara bırakalım da bu KÖİ projelerinden Hazine’ye binen zararları nasıl azaltırız buna çözüm getirelim.

KONSERLER, YARIŞMALAR

Garanti para diye ödenecek farkları azaltmak için Hükümet kamu spotlarıyla TV’lerde teşvik edeci tanıtım filmleri oynatsın, “bu köprüden geç, şu tüneli kullan, zamandan, benzinden kazan” gibi sloganlarla vatandaş teşvik edilsin.

“Geçen 50 milyonuncu araç olun, bir yıl bedava geçiş hakkı kazanın” gibi özendirici yarışmalar düzenlensin.

Olmadı; köprü tünel çıkışlarında her iki tarafta konserler, etkinlikler yapılsın.

Bir tarafta Tarkan, diğer tarafta Ajda Pekkan bedava konseri düzenlensin, bir bitsin diğeri başlasın, millet iki yönlü geçiş yaparak para ödesin.

Buna ek olarak fuarlar sergiler açılsın, “Anadolu tarafında bir alana ikincisi Avrupa tarafında bedava” ya da “Osmangazi’den geçen araçlar bir saat içinde Avrasya tünelinden veya Yavuz Sultan Selim Köprüsünden geçerse geçiş ücreti yarı yarıya” gibi entegre kampanyalarla araç geçişi artırılsın. Gece yarısından sabah altıya kadarki geçişler yüzde 50 indirimli olsun.

Şehir hastaneleri de “üç gece kal, iki gece parası öde” şeklinde özendirilebilir.

Böylece hem seçim mesajı verilir hem de garanti farkları azalır. Yoksa bu KÖİ projeleri Hazine’yi tüketecek. Uçana kaçan teşvik verilirken bu yatırımları da unutmamak lazım.

MERKEZ HALEN BAĞIMSIZ MI?

Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya 2018 ve sonraki yıllara yönelik tahminleri açıkladı. Enflasyonda tüm hedefleri, bir iki puan yükseltti, yüzde 8’lere çekti. Çetinkaya açıklamalarında her cümlesinde sıkı para politikasına atıfta bulundu, gerekirse tüm önlemleri alacaklarını söyledi ama sadece bir soru net cevap bulamıyor. O da şu:

“Cumhurbaşkanı Erdoğan sürekli faizleri düşürmek için önlem alınacağını belirtiyor ama somut bir gelişme yaşanmıyor. Merkez Bankası bu konuda ne yapabilir ve dahası faiz konusunda Banka halen bağımsız mı?”