Köpekli basın toplantısı

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, “Erken seçime biz tüm siyasi partilere hodri meydan diyoruz. Çünkü burada Türkiye Cumhuriyeti Devletinin rejiminin değiştirilmesi bir şantaj konusu oldu. Burada milletvekillerinin bu özlük haklarına kavuşabilmesi için ‘aman bu anayasayı geçirelim, siz de bu özlük haklarınızdan mahrum kalmayın’ şantajı ile karşı karşıya” dedi.

Tanal, TBMM’nin 4 Numaralı Basın Kapısı önünde yanında getirdiği Dora isimli köpekle basın toplantısı düzenleyerek şöyle dedi:

“Bu köpek neden burada merak ediyorsunuz. Biliyorsunuz Meclis’te geçen gün yaşanan olaylardan sonra AKP’li milletvekilleri daha evvelden olmuş bir yarasını göstererek beni ısırdılar diye yaygara kopardı ve kamuoyunu aldattı, gerçek dışı beyanlarda bulundu. Sonrasında yine AKP’li milletvekilleri tıpkı Nazi Almanya’sındaki zihniyeti hatırlatan bir şey yaptı. Tıpkı Yahudilere yapılan bir tavır ve hatta aynı söylemle ‘köpek giremez’ diye bir pankart açtılar. Oysa biz CHP olarak hayvanların da hakların olduğunu hayvan sevgisinin insanı iyileştirdiğini düşünüyoruz. Bir söz vardır, hayvanı sevmeyen insanı da sevemez.

Meclis’te ‘köpek giremez’ pankartları aynı zamanda hayvan haklarının ihlalidir.”

“Dora’yı Genel Kurul’da görecek miyiz?” sorusuna da Tanal, “Genel Kurul’da görecek miyiz, eğer gerçekten bu hayvan sevgisini topluma alıştırabilirsek görebileceğiz. Genel Kurul’a giriş kurallara bağlandığı için Genel Kurul’a sokmamız o kurallara ben bir hukukçu olarak buna bağlı kalmam lazım”

yanıtını verdi.

“ERKEN SEÇİME BİZ TÜM SİYASİ PARTİLERE HODRİ MEYDAN DİYORUZ”-

Erken seçim tartışmalarının hatırlatılması üzerine Tanal, “Erken seçime biz tüm siyasi partilere hodri meydan diyoruz. Çünkü burada Türkiye Cumhuriyeti Devletinin rejiminin değiştirilmesi bir şantaj konusu oldu. Milletvekilleri 2 yıl süre içerisinde milletvekili yapmazlarsa özlük haklarından yararlanamıyorlar. Burada milletvekillerinin bu özlük haklarına kavuşabilmesi için ‘aman bu anayasayı geçirelim, siz de bu özlük haklarınızdan mahrum kalmayın’ şantajı ile karşı karşıya.

Şunu söylüyoruz erken seçimse erken seçim, ne istiyorlarsa hukuk çerçevesinde demokratik hak ve özgürlükler içerisinde erken seçime hodri meydan diyoruz” yanıtını verdi.

“KİŞİLİK AÇISINDAN PISIRIK”

Tanal, Meclis’te yaşanan kavgaya ilişkin de, “Genel Kurul’da saldıran AKP’li milletvekillerinin ortak özellikleri var. FETÖ ile ilişkilendirilen milletvekilleri saldırdı. Meclis’te konuşamayan, böyle kişilik açısından pısırık, kendisini ifade edemeyen, herhangi bir görüşü olmayan, adeta kendisini bir dahaki seçimlerde kendilerini gösterebilmek için bu tür yollara başvurmuşlardır” dedi.

“Vermek istediğiniz mesaj nedir?” sorusuna da Tanal, “Hayvan hakları ihlalidir” dedi.

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