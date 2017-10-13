Antalya’nın Manavgat İlçesi’nde, mobilya ustası 57 yaşındaki Ramazan Kantaş’ın, elektrikli testereye kaptırarak kopan sol el baş parmağı, 3 saatlik operasyonla dikildi.

Manavgat’ta ahşap doğrama işi yapan Ramazan Kantaş, 4 Ekim’de atölyesinde çalıştığı sırada sol el baş parmağını elektrikli spiral testereye kaptırdı. Baş parmağı kopan Ramazan Kantaş, yarayı temiz bir bezle sararak hemen yakındaki semt polikliniğine gitti. Burada müdahale edilen ve buz turnikesi uygulanan Kantaş, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Ameliyata alınan Ramazan Kantaş’ın kopan parmağı, 3 saat süren operasyonla dikildi. Başarılı geçen ameliyatın ardından servisteki tedavisi tamamlanan Kantaş, taburcu edildi.

İNCE DERİ TUTUYORDU

Ameliyatı gerçekleştiren Op. Dr. Baver Acar, hasta acil servise geldiğinde parmağı sadece ince bir deri parçasının tuttuğunu söyledi. Hastanın ilk semt polikliniğine gittiğini kaydeden Dr. Acar, “Olayın ardından hasta 2-3 saat içinde ortopedi ve travmatoloji kliniğine getirildi. önceden bilgi verildiği için ameliyathaneyi hazırladık ve erken müdahale için zaman kazandık” dedi.

ERKEN MÜDAHALE ÇOK ÖNEMLİ

Ampute olmuş parmağa hemen müdahale edilmesi gerektiğine karar verdiklerini aktaran Dr. Acar, “Anestezi ekibinin de gayretiyle Ramazan Kantaş ivedi bir şekilde ameliyathaneye alındı ve cerrahi operasyon yapıldı. Micro cerrahi yöntem ile atardamar, toplardamar, sinir ve tendonlar dikildi, kemik fiksasyonu yapıldı. Operasyonda her şey yolunda gitti, zaman yönünden de şanslıydık. Hastamız iyileşme sürecinde ve parmağını oynatabiliyor” dedi.

Zamanı iyi kullanarak erken müdahale edildiğini vurgulayan Op. Dr. Baver Acar, “Hastanın Manavgat’tan Antalya’ya vaktinde getirilmesi ve hemen ameliyata alabilmemiz operasyonun hızlı bir şekilde yapılmasını ve dolayısıyla başarı oranımızı arttırdı. Kopan parçanın en fazla 8 saat içinde dikilmesini sağlamak önemli” diye konuştu.

3-4 AY İÇİNDE ESKİSİ GİBİ KULLANABİLECEK

Dikilen parmağın 3-4 ay içinde eski işlevselliğini kazanacağını anlatan Dr. Acar, “Fakat bu kopan her uzvun dikileceği anlamına da gelmemekte. Çünkü bu durum kopma şekline de bağlıdır. Düz keskin aletler sonucu oluşan düzgün kopmalarda müdahale şansı yüksektir. Yırtılarak, ezilerek ya da parçalanma sonucu kopmalarda cerrahi müdahale yapılamayabilir. Doku kaybı ve hasar bu durumlarda daha fazladır. Bu operasyonda da hastanın genel sağlık durumu ve yaşına bağlı olarak damar kalitesi göz önüne alındığında iyi sonuçlanmış bir müdahale” diye konuştu.

Ramazan Kantaş ise 3-4 ay içerisinde parmağını eskisi gibi hareket ettirebileceğini öğrendiğinde çok sevindiğini belirtti.