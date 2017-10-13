Atiker Konyaspor’un tecrübeli Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay Lig’in 8. haftasında Galatasarayla oynayacağı maçta saha ve seyirci avantajınıda değerlendirerek galibiyet parolasıyla sayaha çıkacaklarını açıkladı

ÇAVUŞ IŞIK

İlhan Cavcav Süper Lig 8. hafta maçlarının yapılacağı Konya Büyükşehir Belediye stadında Saat: 19:30’da Özgür Yankaya, Baki Tuncay Akkı, Serkan Ok, Serkan Tokat hakem dörtlüsü tarafından yönetilecek

Akçay, Galatasaray bu sezon oluşturduğu kadroyla hem mağlubiyet yüzü görmedi, hemde liderliği elinde tutmaktadır. Biz tabiki bunun farkındayız, önlemlerimizi buna göre alacağız bizim için öncelikle saha ve seyirci avantajı çok önemli bunuda değerlendirerek futbolcularımın sahadaki göstereceği performans çok önemli yapacakları en ufak bir hata bizim maçı kaybetmemize neden olabilir.

Akçay bizim şu an 3 tane sakat futbolcumuz bulunmakta tabiki bu bizim için bir mazeret olamaz onların yokluğunu arkadeşlarının aratmayacağına inanıyorum. Ligin 7. haftasında oynanan Yeni Malatyaspor maçından alınan 1 puan tabiki bizim için sevindirici olsada ligde bulunduğumuz yer itibariyle artık puan kaybetmeye tahammülümüz yok bütün maçlar bizim için çok önemli. 9 sezondur Galatasaray karşısında hiç galip gelemedik. İnşallah bu maç galip geliriz ve Galatasaray’ı durduran takım oluruz. Güzel bir galibiyet alacağımıza inanıyorum. Bu maçtan sonra Salzburg maçı var Avrupa’ya moral avantajıyla gitmek istiyoruz.

Bu maçın ortada geçeceğine inanıyorum hata yapan kaybeder.

Galatasaray, yarın Atiker Konyaspor’a konuk olacak

Süper Lig’in ilk 7. haftasında dahil yenilgi yüzü görmeyen ve topladığı 19 puanla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, yarın Atiker Konyaspor’a konuk olacak. Sahadan kayıpsız ayrılarak hem seriyi bozmamak hem de bir sonraki hafta yapacağı Fenerbahçe derbisine moralli çıkmak isteyen sarı-kırmızılıların teknik direktörü Igor Tudor, galibiyeti getirecek formülün şifresini takımla paylaştı. 39 yaşındaki teknik adam, oyuncularıyla yaptığı toplantıda, sabırlı bir oyun anlayışını sergilemelerini istedi. Hırvat teknik adam, milli maç dönüşü birçok oyuncusunun yorgun olduğunu göz önüne alıp, takımdan enerjilerini 90 dakikaya yaymalarını istedi.