Konya’dan çöken yurt binasının yerine şantiye alanı oldu

KONYA’nın Taşkent İlçesi’nde 2008 yılında, 17 öğrenci ile 1 eğitmenin öldüğü, 29 kişinin de yaralandığı çöken ruhsatsız 3 katlı Kız Kuran Kursu binasının arsası, anıt yerine inşaat şantiyesi oldu. Ölen öğrencilerin aileleri, çöken yurt binasının yerine anıt yapılmamasına tepki gösterdi.

O dönem belde olan Balcılar Mahallesi’nde, Balcılar Kasabası Okul ve Kurs Talebelerine Yardım Derneği’ne ait Özel Boğaziçi Öğrenci Yurdu’nda, 1 Ağustos 2008 günü saat 04.15’te LPG tankından sızan gaz, sabah namazı için kalkan bir öğrencinin elektrik düğmesine basması sonucu patladı. Patlamanın şiddetiyle 3 katlı yurt binası yıkıldı. Olayda, 1 eğitmen ve 17 yatılı öğrenci öldü, 29 öğrenci de yaralandı.

‘ANIT PARK YAPILACAK’ DENİLDİ

Yaşanan acı olayın ardından Balcılar Belediyesi, çöken yurt binasının arsasına ölen öğrencilerin isimlerinin olduğu bir abide, oturma ve çocuk oyun alanında oluşacak Anıt Park yapılacağı açıkladı. Ancak aradan geçen 8 yıla rağmen mülkiyeti Balcılar Kasabası Okul ve Kurs Talebelerine Yardım Derneği’ne ait çöken yurdun arsasına anıt yapılmadı. Arsa uzun süre boş kaldı. Yeni Büyükşehir Belediyesi Yasası’na göre Balcılar Belediyesi kapanıp mahalleye dönüştü. Arsa şu an Balcılar Mahallesi’ne Devlet Su İşleri tarafından yapılan sulama göletinin inşaatını yapan yüklenici firma tarafından yaklaşık 2 aydır şantiye olarak kullanılıyor.

Dernek yetkilileri,

”Olayın ardından arsaya anıt yapılacağı konuşuldu. Ancak her hangi bir gelişme olmadı. Yaklaşık 2 ay öncede şantiye olarak kullanılmak üzere aylık 500 liraya kiraya verildi”

dedi.

Taşkent Belediyesi yetkilileri de, Balcılar Beldesi’nin yeni Büyükşehir Belediyesi Yasası’na göre mahalle olarak kendilerine bağlandığını, çöken yurt binasının mülkiyetinin derneği ait olduğunu, kendilerine de her hangi bir anıt yapılması konusunda talep yapılmadığını belirtti.

DERNEK YENİ BİR YURT BİNASI YAPTI

Balcılar Mahallesi’nde Balcılar Kasabası Okul ve Kurs Talebelerine Yardım Derneği’nin, yurt binasının çökmesinden yaklaşık 2 yıl sonra, çöken yurdun yakınında yeni bir yurt binası yaptığı ortaya çıktı. İmam hatip orta okulu ve lise ile Kuran kursu kız öğrencilerinin kaldığı yurt binasının Milli Eğitim Bakanlığı ruhsatlı olduğu belirtildi.

KIZI ÖLEN BABA: BEN MEZARA PATATES KOYMADIM

Çöken yurt binasında 13 yaşındaki kızı Teslime Gökdemir’i yitiren ve olayın ardından sorumlular hakkında şikayetçi olan 5 veliden an kepçe operatörü Yakup Gökdemir, Adana Aladağ’da yaşanan yurt faciasının ardından acılarının tazelendiğini söyledi. Gökdemir şikayetçi olan velilerden birinin de Abdullah Durmuş olduğunu, onun da olayın acısıyla kanser yakalanıp yaşamını yitirdiğini belirtti. Olayla ilgili davanın 8 yıldır sürdüğünü hatırlatan Gökdemir, şunları söyledi:

”Dava hala sonuçlanmadı. Biri geliyor itiraz ediyor, mahkeme tekrar gün atıyor. Böyle böyle herhalde bitecek. Burada, bizim çocuklarımıza gece ‘kalk kahve yap gel’ diyorlarmış. Orada mutfak tüpünün bir hortumu varmış. O hortum LPG tankından gelen, sökülüp takılan bir hortummuş. Olay gecesi gaz kokusu hissetmişler. Bir yarısı namaz kılıyor, bir yarısı uyuyormuş. Çocuklar kalkınca dışarıya çıkmak istemişler. Başlarındaki hoca çocukları dışarı çıkarmamış, kapıyı kilitlemiş. Köyden yardım gelecek diye çocukları bırakmamış. Uyanan bir çocuk da elektrik düğmesine basınca patlamış. Ben suçluların cezasını çekmesini bekliyorum. Ben patates koymadım mezara. Orada benim bir evladım var yatan. Adana’daki olayı duyduktan sonra sabahtan beri ağlıyorum. Çünkü aynı şey başıma geldiği için aynı acıyı hissettim.”

”ŞEHİTLİK YAPILACAKTI, ŞANTİYE KURDULAR”

14 yaşındaki kızı Teslime Duran’ı, çöken yurt binasında kaybeden çiftçi Mehmet Duran da, Adana’daki yaşanan yurt faciasıyla acısının tazelendiğini söyledi. Duran, çöken yurt binasının yerine anıt yapılacağı sözü verdiklerini ancak şantiye olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

”Ben Adana’daki olayı eniştem Yakup Gökdemir’den öğrendim. Duyucunca üzüldüm ve ölen kızım aklıma geldi. Biz, sorumlular hakkında davacıyız. Herkes suçunun cezasını çeksin, ancak 8 yıldır dava devam ediyor. Çöken yurt binasının yerine de şehitlik yapacağız dediler. Tekrar bina yapmak istediler, yaptırmadık. Yıllardır hala şehitlik yapılacak. Şantiye kurdular buraya, şehitlik falan yok. Yurdu da başka bir yere yaptılar. Dava sürecinden bir beklentimiz yok, ama herkes cezasını çeksin.”

DAVA 8 YILDIR SÜRÜYOR

Konya 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde 2’si kadın eğitmen, 6’sı dernek ve yurt sorumlusu, 3’ü de LPG tankını kuran ve gaz dolumu yapan şirket sorumluları olmak üzere toplam 11 tutuksuz sanığın ‘taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet vermek’ suçundan yargılandığı dava 8 yıldır sürüyor.

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