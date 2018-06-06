Konya’da bir firmanın seri üretimini gerçekleştirdiği, tasarım ve Ar-Ge’sini Türk mühendislerin yaptığı ahşap işleme makinesi, 10 ülkeye ihraç ediliyor. Konsan Organize Sanayi ve Ticaret Merkezi’nde faaliyet gösteren Elfamak Makine, CNC model, ahşap, alüminyum, strafor ve metal işleme makinesi üretiyor.

Tasarım ve Ar-Ge çalışmaları Türk mühendisler tarafından yapılan ahşap işleme makinesiyle sektörde kısa sürede adından söz ettiren firmanın bu ürünü, teknik özellikleri ve avantajlı fiyatıyla benzerlerinden ayrılıyor.

Yabancılar Türk malını tercih ediyor

Şirketin yönetim kurulu başkanı Bahattin Düzgün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Türkiye’de üretilmeyeni üretmek” hedefiyle yola çıktıklarını söyledi.

“Sürekli Ar-Ge” felsefesiyle çalıştıklarını, firmanın her yıl büyüdüğünü ve sektöre yön vermeye gayret ettiklerini dile getiren Düzgün, “Ahşap işleme makinelerinde Alman ve İtalyan markaları tercih ediliyor. Bu, ülkemizden ciddi anlamda döviz çıktısına neden oluyordu ama biz bu makineyi yarı fiyatına satabiliyoruz.” dedi.

Müşterilerin makineden çok memnun olduklarını, bu ürünün muadillerinden üstün olduğunu söylediklerini aktaran Düzgün, şöyle devam etti:

“Kolay kullanım özelliği, ileri teknolojisiyle verimliliği artırıyoruz. Bugün Rusya, Kosova, Cezayir, Tunus ve Ürdün başta olmak üzere 10 ülkeye satışını gerçekleştiriyoruz. Firmalar, Alman ve İtalyan markalarının arasında kaldıklarında Türk malını tercih ediyor. Fiyatlar cazip, teknik özellikleri yüksek. Bölgesel satışlarda Alman ve İtalyanlara kafa tutuyoruz. Sektörde en çok tercih edilen olmayı hedefliyoruz. Müşterilerimiz makinemizden övgüyle söz ediyor. Bunu duydukça gururlanıyoruz.”

Düzgün, yazılım grubu tarafından hazırlanan eğitim setinin de makineyle birlikte alıcıya gönderildiğini belirterek, eğitim setini dikkatlice takip eden kullanıcıların bir ayda makinenin operatörlüğünü yapabilecek konuma geldiğini ifade etti.