Konya’daki FETÖ operasyonunda 14 subay ve astsubay tutuklandı

Konya merkezli 19 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkan aralarında pilotlarında bulunduğu havacı 60 subay ve astsubaydan 44’ü gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 30’u serbest bırakılırken, 14 şüpheli de tutuklandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, darbe girişimi ardından FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Konya’da bulunan 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı’na bugüne kadar 3 kez operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda gözaltına alınan pilotlardan, itirafçı olanlar ifadelerinde, örgütün yapılanmasını anlattı. Bunun üzerine örgütün Türk Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik, aralarında kurmay yarbay, kurmay binbaşı ve pilotların da bulunduğu 60 subay ve astsubay hakkında ‘Anayasayı ihlal, yasama organını engellemeye teşebbüs, hükümete karşı isyan ve ilahlı terör örgütüne üye olma’ suçlarından yakalama kararı çıkartıldı.

Operasyon kapsamında 44 şüpheli gözaltına alındı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. 30 şüpheli çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararı ve yurt dışına çıkış yasağı ile serbest bırakılırken, 14 şüpheli de tutuklandı.

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