Konya’da FETÖ operasyonu: 60 pilota gözaltı

Konya ‘da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturmasında haklarında yakalama kararı verilen 60 pilot için bu sabah 19 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, darbe girişimi ardından FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında Konya’da bulunan 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı’na bugüne kadar 4 kez operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda gözaltına alınan pilotlardan, itirafçı olanlar ifadelerinde, örgütün yapılanmasını anlattı. Bunun üzerine de örgütün Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik, bu sabah yeni bir operasyon başlatıldı.

Haklarında yakalama kararı verilen 60 pilot, 19 ilde gözaltına alınmaya başlandı. Operasyon devam ediyor. Geçen 9 Kasım günü 8 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 47 pilottan 1’i kadın 17’si tutuklandı, 30’u serbest bırakıldı.

Konya’daki 3’üncü Ana Jet Üssü’nde daha önce düzenlenen 4 operasyonda aralarında pilotların da bulunduğu toplam 70 asker tutuklandı.

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