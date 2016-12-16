Konya’da DEAŞ operasyonu: 33 gözaltı

KONYA’da düzenlenen DEAŞ operasyonunda 33 kişi gözaltına alındı. Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, terör örgütü DEAŞ’a üye olduğu öne sürülen kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından bugün sabah saatlerinde daha önce belirlenen 43 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Özel Harekat eşliğinde 200 polisin katıldığı baskınlarda, hakkında yakalama kararı bulunan 43 şüpheliden 33’ü gözaltına alındı. Şüphelilerin sık sık Suriye’ye gidip, gelerek DEAŞ terör örgütüne destek verdikleri ileri sürüldü. Şüphelilerin evlerinde çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Şüphelilerin, farklı adlarda kurdukları yardım derneklerinde örgütsel faaliyetlerini sürdürdükleri iddia edildi.

‘YAKIŞIKLIYIM DEĞİL Mİ? ALLAH’A HAMDOLSUN’

Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerden biri kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, “Çekin daha iyi çekin. Yakışıklıyım değil mi? Allah’a hamdolsun. Çekin, Allah da sizi çeker” dedi. Niçin gözaltına alındınız? sorusuna ise küfür ederek cevap verdi. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

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