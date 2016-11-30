Konya- Karaman, enerji üssü olacak

MEVKA Genel Sekreteri Dr. Ahmet Akman, Konya-Karaman Bölgesi’nde Ekim ayı içerisinde alınan yatırım teşvik belgelerinin tutarının bir önceki aya göre yaklaşık üç kat artış gösterdiğini belirtti.

Akman, ”Enerji sektörü, bölgemizdeki yatırımlar noktasında öncelikli sektör olma özelliğini bu dönemde de korumuş durumda. Açıklanan listeyi incelediğimizde Konya ve Karaman illerimizde Ekim ayı içerisinde alınan yatırım teşvik belgelerinin yüzde 60’ının enerji sektörüne ait olduğunu görüyoruz. Konya-Karaman bölgesinde Ekim ayı içerisinde enerji sektörüne yönelik alınan yatırım teşvik belgelerinin toplam tutarı 96.137.651 TL olup, bu tutar bölgedeki toplam yatırım tutarının yaklaşık yüzde 41’ini oluşturmaktadır. Ayrıca 2016 yılı Ekim ayı itibari ile bölgemizde alınan 258 yatırım teşvik belgesinin 153’ünün enerji sektörüne ait olduğunu, bu belgelerden 32’sinin Karaman’a, 121’inin ise Konya’ya ait olduğunu gözlemliyoruz. Ortaya çıkan bu sonuç 2016 yılının ilk on ayında bölgemizdeki toplam yatırımların yüzde 60’ının enerji sektörüne yönelik olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor. Bu sonuçlara bakarak şunu açıkça söyleyebiliriz ki, bölgemiz yenilenebilir enerji kaynakları başta olmak üzere linyit ve rüzgar bakımından da önemli bir potansiyele sahiptir. Bölgemizin enerji yatırımlarına en uygun yer olmasını sağlayan diğer bir husus ise şüphesiz yatırıma hazır arazi imkânı ve yatırımlar için uygun altyapısıdır. Konya’da özellikle Karapınar bölgesinde geniş ve tarıma elverişsiz araziler bulunmaktadır. Aynı zamanda Konya Valiliği tarafından bölgede Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi kurulması için gerekli çalışmalar yapılmış ve Bakanlar Kurulu tarafından onaylanarak Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Bu doğrultuda bölgemizin yakın gelecekte ülkemizin enerji üssü haline geleceğine olan inancımızı ve ajans olarak Konya ve Karaman Yatırım Destek Ofislerimiz vasıtasıyla bölgemizde yatırım yapmayı planlayan firmalara her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu ifade etmek istiyoruz”