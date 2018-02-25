Gün geçmesin, konut sektörü ilgili bir veri, görüş açıklanmasın. Sabah kalkıyorsunuz “satışlar patladı”, akşam yatıyorsunuz, “sektör zor durumda, önlem alınsın” haberleri çıkmasın. Öyle ki bir gazete sayfasında sektörle ilgili tepede olumlu, aşağısında olumsuz haber yer alıyor.

Sadece geçen hafta çıkan bazı haber başlıklarına bakalım:

“Konut ve ofis üretiminde stok uyarıları arttı, 600 bin adet konut stoku var. Alınan 1.5 milyon ruhsatla birlikte stok 2 milyonu geçiyor”.

“Geçen yıl Türkiye genelinde 155 bin 148 bina ve bir milyon 323 bin daireye inşaat ruhsatı verildi, stokun artmaması için kota getirilmesi istendi”.

“Konut satışları 2018 Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde1,7 oranında artarak 97 bin oldu.

“İpotekli konut satışları, ocakta yüzde 20,3 düşüş gösterdi” .

“Konutta faiz oranlarındaki yükseliş nedeniyle 100 bin lira kredi çeken bir vatandaş, bir yıl öncesine kıyasla 17 bin 220 lira daha fazla ödedi”.

“Gayrimenkul firmalarının artan inşaat maliyetini fiyatlara yansıtmadı, bu dönem konut yatırımı için fırsat zamanı.”

“Ocak 2018 Emlak Endeksi’ne göre ocak ayında satışı gerçekleştirilen konutların yüzde 26’sı bitmiş, yüzde 74’ü ise bitmemiş konut stoklarından oluştu. Bitmemiş konutların satış oranında 8 puanlık bir düşüş yaşandı”

Başlıklar böyle uzatıp gidiyor. Deyim yerindeyse kafalar karışık, kimi sıkıntıyı gösteriyor, kimi sektöre iyimserlik pompalıyor. Ancak gözle görülür sıkıntı olduğu açık. Biz bu tartışmalara Merkez Bankasının kredi verileriyle katılalım:

Konut kredileri yılbaşından 16 Şubat 2018 tarihinde kadar sadece 700 milyon lira artarak 179,1 milyar lira. Konut kredileri de yüzde 22 sınırına dayanmış durumda.

Sonuçta banka kredilerinde bu gidişle fazla bir şey beklememek lazım. O zaman bu kadar konut nasıl satılacak? Biraz da yaparken düşünmek lazım.

YAPI DENETÇİLERİ DENETİM

Bir süre önce “sağımız solumuz dolandırıcılarla dır-oldu”, yazımızda, inşaat bina inşaatların sağlam yapılması için yapı denetim sistemi getirilmiş ve bu yetki özel sektör firmalarına verildiğini, ancak müteahhitle anlaşma, işini yapmama gibi suçlardan çoğuna yasaklar, büyük cezalar verildiğini ifade etmiştik.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, açıklama yaptı ve bizim dile getirdiğimiz tabloyu şöyle anlatıyor:

” Şimdi piyasada şöyle olmuş, müteahhitler gidiyor bir firma ile anlaşıyor parasını o veriyor, kendini denetleyecek bir firma çıkıyor ortaya. Orada artık öyle bir ahbap-çavuş ilişkisi olmuş ki, tadı kaçmış, hiç kimse denetlemiyor”.

Şimdi bu sistem değiştirtiyormuş. Bundan sonra hangi inşaatı kimin denetleyeceğini Bakanlıkta bilgisayardan sırayla seçilecekmiş. O da gidip hiç bilmediği firmayı denetleyecekmiş.

Güzel de geç kalınma dır mı Sayın Bakan? Bir felakette sorumluluk kimde olacak?