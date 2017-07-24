Türkiye genelinde yılbaşından bu yana aralıksız olarak yıllık bazda yükselen konut satışları Haziran ayında düştü.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, Haziran’da konut satışları aylık bazda yüzde 16.29 ve yıllık bazda da yüzde 8.1 azaldı.

Türkiye’de Haziran ayında 97 bin 579 konut ile, aylık konut satışları da Ocak ayından bu yana ilk kez 100 bin adetin altına geriledi.

İstatistik veriye göre Mayıs ayında 116 bin 558 konut satılmıştı. Konut satışlarında, İstanbul 17 bin 970 konut satışı ve yüzde 18.4 ile en yüksek paya sahip oldu.

Satış sayılarına göre İstanbul’u, 10 bin 160 konut satışı ve yüzde 10.4 pay ile Ankara, 6 bin 34 konut satışı ve yüzde 6.2 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 2 konut ile Hakkari, 20 konut ile Ardahan ve 31 konut ile Bayburt oldu.

Haziran’da 35 bin 210 kredili konut satışı yapıldı

Türkiye genelinde ipotekli (kredili) konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3.2 azalarak 35 bin 210 oldu. Toplam konut satışları içinde kredili satışların payı yüzde 36.1 olarak gerçekleşti.

Kredili satışlarda İstanbul 6 bin 963 konut satışı ve yüzde 19.8 ile ilk sırayı aldı. Toplam konut satışları içerisinde kredili satış payının en yüksek olduğu il yüzde 56.1 ile Artvin oldu.

Diğer satış türleriyle 62 bin 369 konut el değiştirdi

Diğer konut satışları Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10.7 oranında azalarak 62 bin 369 oldu. Diğer konut satışlarında İstanbul 11 bin 7 konut satışı ve yüzde 17.6 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul’daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 61.3 oldu. Ankara 5 bin 981 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara’yı 3 bin 684 konut satışı ile İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 1 konut ile Hakkari oldu.

45 bin 433 konut ilk defa satıldı

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7.9 azalarak 45 bin 433 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 46.6 oldu. İlk satışlarda İstanbul 8 bin 656 konut satışı ve yüzde 19.1 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul’u 3 bin 585 konut satışı ile Ankara ve 2 bin 341 konut satışı ile İzmir izledi.

İkinci el konut satışlarında 52 bin 146 konut el değiştirdi

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8.2 azalış göstererek 52 bin 146 oldu. İkinci el konut satışlarında da İstanbul 9 bin 314 konut satışı ve yüzde 17.9 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul’daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 51.8 oldu. Ankara 6 bin 575 konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara’yı 3 bin 693 konut satışı ile İzmir izledi.

Yabancılar Haziran’da bin 926 konut aldı

Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24.8 artarak bin 926 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Haziran 2017’de ilk sırayı 903 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 408 konut satışı ile Antalya, 93 konut satışı ile Bursa, 77 konut satışı ile Aydın, 68 konut satışı ile Ankara ve 60 konut satışı ile Muğla izledi.

En çok konutu Suudi Arabistan vatandaşları aldı

Haziran ayında Suudi Arabistan vatandaşları Türkiye’den 612 konut satın aldı. Suudi Arabistan’ı sırasıyla, 239 konut ile Irak, 136 konut ile Kuveyt, 115 konut ile Rusya Federasyonu ve 87 konut ile İngiltere izledi.