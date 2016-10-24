Konut satışları arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye’de Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,8 oranında artışla 108 bin 918 konut satıldı.

Konut satış sayısının düşük olduğu iller 12 konut ile Hakkari, 13 konut ile Ardahan ve 32 konut ile Şırnak oldu.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI EYLÜL AYINDA 42 BİN 83 OLARAK GERÇEKLEŞTİ-

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 46,7 oranında artış göstererek 42 bin 83 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 38,6 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 7 bin 310 konut satışı ve yüzde 17,4 pay ile ilk sırayı aldı. Toplam konut satışları içerisinde ipotekli satış payının en yüksek olduğu il yüzde 53,8 ile Ardahan oldu.

-DİĞER SATIŞ TÜRLERİ SONUCUNDA 66 BİN 835 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ-

Diğer konut satışları Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,8 oranında artarak 66 bin 835 oldu. Diğer konut satışlarında İstanbul 9 bin 730 konut satışı ve yüzde 14,6 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul’daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 57,1 oldu. Ankara 6 bin 374 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara’yı 3 bin 384 konut satışı ile İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 6 konut ile Ardahan oldu.

-KONUT SATIŞLARINDA 50 BİN 972 KONUT İLK DEFA SATILDI-

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,6 artarak 50 bin 972 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 46,8 oldu. İlk satışlarda İstanbul 7 bin 985 konut satışı ile yüzde 15,7 paya sahip olurken, İstanbul’u 4 bin 619 konut satışı ile Ankara ve 2 bin 342 konut satışı ile İzmir izledi.

-İKİNCİ EL KONUT SATIŞLARINDA 57 BİN 946 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ-

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,9 artış göstererek 57 bin 946 oldu. İkinci el konut satışlarında da İstanbul 9 bin 55 konut satışı ve yüzde 15,6 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul’daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 53,1 oldu. Ankara 6 bin 945 konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara’yı 3 bin 708 konut satışı ile İzmir izledi.

-YABANCILARA 2016 YILI EYLÜL AYINDA BİN 276 KONUT SATIŞI GERÇEKLEŞTİ-

Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27,8 azalarak bin 276 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Eylül 2016’da ilk sırayı 359 konut satışı ile Antalya aldı. Antalya’yı sırasıyla 323 konut satışı ile İstanbul, 82 konut satışı ile Bursa, 69 konut satışı ile Aydın, 67 konut satışı ile Trabzon ve Yalova izledi.

-ÜLKE UYRUKLARINA GÖRE EN ÇOK KONUT SATIŞI IRAK VATANDAŞLARINA YAPILDI-

Eylül ayında Irak vatandaşları Türkiye’den 230 konut satın aldı. Irak’ı sırasıyla, 140 konut ile Suudi Arabistan, 99 konut ile Rusya Federasyonu, 85 konut ile Kuveyt ve 84 konut ile İngiltere izledi

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