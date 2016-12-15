Konut fiyatları sosyalist enternasyonali ters çevirdi

Sosyalist Enternasyonal Başkan Yardımcısı Umut Oran bir süre önce “Türkiye’de konut fiyatları artmaya devam ediyor” şeklinde bir açıklama yapmıştı. Oysa son araştırmalar konut fiyatlarının düşüşe geçtiğini ortaya koydu.

Hürriyet Gazetesi’nin araştırmasına göre stoklara beklenen talep gelmeyince ev fiyatlarında yüzde 20’yi aşan indirimler oldu. Araştırma “Ev Fiyatları Düşüşe Geçti” başlığıyla duyuruldu.

Araştırmaya göre İstanbul’da kentsel dönüşüm ile stokların arttığı bölgeler ve lüks konutlarda fiyatlar düşüşe geçti. Özellikle Anadol uyakasında konut satış ve kira bedelleri yüzde 20’yi aşan oranda düştü. Geçen yıl piyasanın canlı olduğu bölglerde bugün boş evler alıcı bekliyor. Uzmanlara göre konutta arz-talep dengesi bozuldu.

Konut piyasasında uzun bir aradan sonra fiyatlarda düşüş yaşanıyor. Geçen yıl piyasanın canlı olduğu bölgelerde bugün boş evler alıcı bekliyor. Araştırmaya göre konutta arz-talep dengesi bozuldu. Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) ile Reidin tarafından yapılan araştırmaya göre ise markalı ev fiyatları artıyor. 70 markalı projede 22 bin 500 konut incelenerek yapılan araştırmada Yeni Konut Fiyat Endeksi sonuçlarına göre, ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 0.29 oranında artış gerçekleşti. Geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 3.34 oranında ve endeksin başlangıç dönemi olan 2010 yılı Ocak ayına göre ise yüzde 70.20 oranında artış gerçekleşti.

Konut fiyatlarındaki düşüş Türkiye’nin önde gelen emlak firmalarının yöneticileri ve emlak uzmanları tarafından da doğrulandı.

SORUN LÜKS KONUTLARDA ERİŞİLEBİLİR FİYATLARDA SORUN YOK

Sorunun lüks konutta olduğunu belirten Coldwell Banker Broker’ı Burak Özmutafoğlu, “Bahçeşehir bölgesinde faaliyet gösteriyoruz. Bölgede milyonluk villa tipi konutlarda yüzde 10’luk bir fiyat gerilemesi var. Ancak daha makul fiyatlarda gerileme yok. Kira piyasası ise kötü. Nedeni ise arz fazlası. Sadece Kiptaş bölgede 4 bin ev yaptı ve bunların büyük kısmını satmak ya da kiralamak için yatırımcı grup aldı. Şimdi o evler müşteri bekliyor. Kiralar için yüzde 20’lik düşüşten bahsetmek mümkün” dedi. Sanayi ve fabrika binalarının rezidanslara dönüştüğü Basın Ekspres ve Güneşli bölgesinde de benzer bir tablo var. Hem kira hem de konut fiyatlarında 6 aydır gerileme olduğunu belirten Altın Emlak Broker’ı Mehmet Tatar, “Markalı büyük projeler var ve onlarda fiyat düşmüyor. Ama tek, 2 blok yapan firmalarda durum farklı. 3 ay önce evine 420 bin isteyen şimdi 360 bine razı. Yine bir dükkan kirası için 45 bin isteyen müşterim 30 bine düştü. Fiyatlar olması gerek yere geldi çünkü fazla şişmişti. Kriz fiyatları terbiye etti” dedi.

CHP ‘KONUT FİYATLARI ARTIYOR’ İDDİASINDA BULUNMUŞTU-

CHP’li Sosyalist Enternasyonal Başkan Yardımcısı Umut Oran ise birkaç gün önce yaptığı açıklamada, “Türkiye’de yılda ortalama 800 bin konut yapılıp kullanım izninin alındığını belirterek “Bunların yaklaşık 450 bini ilk satış şeklinde satılabiliyor. Başka deyişle her yıl ortalama 350 bin adet yeni konut ait olduğu yıl içerisinde satılamıyor ve konut stoku büyüyor. Bu durumda sadece son 6 yılda Türkiye genelinde 2 milyon adedi aşkın satılamamış konut bulunduğu tahmin ediliyor. Yani stoka eklenmiş 2 milyondan fazla konut… Bu da ülkemizde ciddi bir konut arz fazlasına ve israfa işaret ediyor. Öte yandan konut fiyatları; kira, inşaat maliyeti ve TÜFE’den çok daha fazla artıyor. Konut fiyatlarındaki artış ile kira artış oranı veya TÜFE arasında yukarı yönlü ayrışma fiyat balonuna işaret ediyor” demişti.

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