Konumuz: Harcama yönetmelikleri

Altındağ Belediyesi’nde görev yapan personellerin mesleki eğitimlerine büyük özen gösteren Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, değişen konularda kurum içi eğitim çalışmalarını hayata geçirmeye devam ediyor.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitim seminerleri, her hafta yeni konu ve eğitmenlerin katılımıyla sürüyor.

Yıl içinde sürekli düzenlenen eğitim seminerleri ile kendini geliştiren belediye personeli, vatandaşa daha iyi hizmet sunabilmek için her fırsatta eğitim programlarına katılıyor.

Bu haftanın konusu, harcama yönetmelikleri

Altındağ Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü ve ilgili müdürlüklerin personellerinin katıldığı eğitim programının konusu “Harcama yönetmelikleri” oldu.

Eğitim programı kapsamında personele, “Mahalli idareler harcama belgeleri yönetmeliği ve ödemelerde vergi tevkifatı” ve “Ön ödeme usul ve esasları hakkında yönetmelik” konularında bilgi verildi. Maliye Bakanlığı denetçilerinden, eski başkontrolör Ahmet Arslan tarafından verilen eğitim seminerine, 50’den fazla personel katıldı.

Kurum içi eğitime büyük önem veriyoruz

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü olarak yıl boyunca pek çok farklı konuda personel eğitim programları düzenlediklerini ifade eden İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Süleyman Yavuz “Başkanımız Veysel Tiryaki, personel eğitimini çok önemsiyor.

Biz de Altındağlılara daha kaliteli hizmet sunabilmek için personellerimiz için eğitim seminerleri düzenliyoruz. Kurum içi eğitime büyük önem veriyoruz.” dedi.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...