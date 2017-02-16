Başbakan Binali Yıldırım “1982 Anayasası bozuk arabaya benziyor, muhalefet ise ‘ittirelim çalışır’ diyor ama çalışmaz be kardeşim” dedi. Ben de Başbakan Yıldırım’a ve size otomobilcilik terimleri ile yapılmak istenilen Anayasa değişikliğini anlatayım.

“Kontrolsüz güç güç değildir” sloganını Pirelli lastik reklamından alarak başlayalım.

Bir arabanın parçalarını Anayasadaki 3 temel kuvveti de alarak tanımlayacak olursak;

Yürütme: Aracın motor gücüdür

Yasama: Aracın tasarımıdır

Yargı: Aracın fren sistemidir.

Anayasa değişikliği; aracın modifiye projesidir.

Başbakan Binali Yıldırım 1982 model Anayasa’nın yani ittirmekle çalışmayacağını vurgulayarak motorunun güçlendirilmesi yani otomobilcilik terimi ile modifiye edilmesi gerektiğini söylüyor.

Önce yürütme gücünden yani aracın motorundan başlayalım:

Gözünüzün önüne 1982 yılında Türkiye’de satılan yerli Anadol binek arabasını getirin.

Motor hacmi 1.600 cc olan bu araç sadece 55 beygirlik bir güce sahipti.

Anadol’umuzu Binali ustaya verdik ve bu gücü AKP adlı ekibinle 155 beygire çıkart dedik. (AKP= Anadol’u Kuvvetlendirme personeli)

Binali usta güçlü bir sürücü için güçlü bir motor amacıyla 18 ayrı değişiklik yaptı.

Ancak bu aracı halkın beğenisine sunmak için Devlet katkısı da gerekiyordu ki hiç beklenmedik bir sırada bu katkı kendiliğinden geldi.

AKP’nin modifiye yapmasına çok karşı iken ne olduğu bilinmez ve anlaşılmaz şekilde gelen katkı ile Anadol motoru güçlendirildi.

Yasama, Aracın tasarımıdır diyerek devam edelim:

Motoru 18 noktada yenilenen Anadol otomobilin AKP tasarımı Devlet ve ekibinin katkısı ile Meclis’te onaylandı.

Bu Anadol’u sürücüsü çok büyük bir güç kazandı. Anadol’u çok hızlı sürecek ki rakiplerini geride bıraksın.

Dev ülkelerin otomobilleri ile yarışmak için piste çıktı 1982 model Anadol güçlü sürücüsü ile.

Yargı, aracın fren sistemidir dedik ya unutmayalım:

Büyük güç kazanan sürücümüz gaza bastıkça basmaya ve Anadol’u birinciliğe çıkarmaya çalışıyor ama

Şanzıman dağılmaya,

Diferansiyel ötmeye,

Kaporta parçalanmaya

Fren boşalmaya başladı mı?

Gel de durdur Anadol’u ve kaza yapıp darmadağın olmasını engelle bakalım Binali usta.

Bu arada itirazlar da yapıldı ve yapılmaya da devam ediyor,

Türkiye’nin ilk servislerinden olan CHP’nin Kemal Kılıçdaroğlu adlı baş ustası AKP 18 maddelik modifiye projesine destek isteyince, “Hayır, Anadol’u paramparça eder.” diye karşı çıktı.

Vatandaşın fren sistemleri konusundaki önemli adresi olan TBB’nin profesörü Metin Feyzioğlu, “Hayır karşıyım çünkü tek başına bu kadar güce sahip aracı çok zayıf halde olan fren sistemi ile kullanan sürücü Anadolu’yu paramparça eder” diye AKP’nin Devlet onaylı 18 maddelik modifiye projesini gösterdi.

Türkiye’nin ilk yerli “patpat” motorunun “Hoca” lakaplı makine mühendisi Profesör Necmettin Erbakan’ın kurduğu ve bugün SP adı ile faaliyetini sürdüren servisin ustabaşı Temel Karamollaoğlu’da, “asıl tehlike ve suç bu milleti ‘evetçiler’ ve ‘hayırcılar’ diye kamplara bölüp, kutuplaştırmaktır. Bu gidişattan endişeli olduğumuz için Hayır diyoruz” diye Anadol’un modifiye projesine tepki koydu.

Bir de hatırlatayım ki tasarımı ve üretimi doğru yapılan Amerikan Anayasası 1787 model ve hala tıkır tıkır çalışıyor

Evet, şimdi bu çok güçlü modifiyeli aracı tek bir sürücüye emanet etmeye ve vatandaşlara da, “bu araca biner misiniz” diye sormaya sıra geldi.

Haydi, 16 Nisan’da karar sizlerin Evet mi? Hayır mı?

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...