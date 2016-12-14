Konaklı çocuklardan fotoğraf sergisi

İZMİR’de, Basmane’den Kadifekale’ye, Agora’dan İkiçeşmelik’e kadar Konak’ın tarihi semtlerini adım adım gezerek anı ölümsüzleştiren Konak’ın minik fotoğrafçılarının çektiği birbirinden güzel fotoğraflar 27 Aralık’ta açılacak ‘Bunu Ben Çektim’ adlı sergi ile görücüye çıkacak.

Konak Belediyesi’nin davetlisi olarak İzmir’e gelen Fotoğraf Sanatçısı Serra Akçan’ın öğreticiliğinde iki hafta boyunca kurs gören 17 çocuğun, doğdukları ve yaşadıkları semtlere farklı bir gözle baktıkları fotoğraflardan oluşan ‘Bunu Ben Çektim’ adlı serginin açılışı 27 Aralık Salı günü saat 18.00’de Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde yapılacak. Aralarında Suriye’den göç etmek zorunda kalmış mülteci çocukların da yer aldığı proje kapsamında Konak Belediyesi tarafından kendilerine verilen fotoğraf makineleriyle Basmane, Agora ve Kadifekale gibi Konak’ın tarihi mekanlarını adımlayan fotoğraf meraklısı çocukların çektiği 51 fotoğraf sergide yer alacak.

ÇOCUKLARIN GÖZÜNDEN KONAK

Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, sergilenecek fotoğrafın her birinin Agora’da yaşayan farklı kültürlerden çocukların hayata bakışını yansıttığını belirterek, “Bu sergiyle İzmir’in kültürel zenginliğini ve çok renkliliğini paylaşırken, mahallemizi de görünür kılmak istedik. Bu güzelliği de ancak çocukların gözüyle en doğru biçimde aktarabilirdik. Kent Tarihi Birimi’nde görevli arkadaşlarımız ve Serra Akçan ile birlikte kapılarımızı, yüreklerimizi çocuklarımıza açtık. Onlar da bize bu güzel eserleri kazandırdılar” dedi.

AFİŞ FOTOĞRAFI NAZAR’IN

27 Aralık Salı günü saat 18.00’de açılacak olan ‘Bunu Ben Çektim’ adlı sergide Agoralı çocuklarla birlikte Fotoğraf Sanatçısı Serra Akcan’ın da eğitimler sırasında çektiği fotoğraflar yer alacak. Sergi için hazırlanan afişte 12 yaşındaki Nazar Sepetli’nin çektiği fotoğraf kullanılacak. 11 çocuklu Sepetli Ailesi’nin en küçük çocukları olan Nazar, müzik dinlemeyi ve dans etmeyi de çok seviyor. Nazar, büyüyünce hemşire olmak istiyor.

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