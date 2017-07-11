G20 Zirvesi sonrasında ABD başkanı Trump’ın Paris anlaşması konusundw yalnız kaldığını yazmıştım anvak Cumhurbaşkanı Erdoğan’da Türkiye’nin anlaşmayı onaylamayacağını açıkladı.

Bunda Amerika’nın yaptığını yapma güdüsüyle hareket edilmesinin erken olduğunu düşünenlerin yanısıra, bazı fırsatlar yakalama amacının hakim olsuğunu düşünenler de var. Ancak kömürün geleceği ile anlaşmanın getirilerini iyi mukayese etmek gerekiyor. Kömürün Türkiye’de çıkarılma şartları hala tartışma konusuyken, kalitesi, rezervler, çevreye etkileri de düşünülmesi gerekenler arasında yer alıyor. (Aslında kömüre gelene kadar en önemli “bor” madenleri konusunda bir şey yapabilmek çok daha önemliken nedense bu konuda pek bir hantalız).

Her neyse, G20 sonrası Cumhurbaşkanın Tayyip Erdoğan’ın açıklaması biraz soğuk duş etkisi yarattı diyebiliriz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G 20 sonrasında, Türkiye’nin, müzakerelerde, gelişen ülkeler sınıfında kabul edilmesini ve mali yardım almasını isteyor ve de anlaşmayı onaylamak için bu koşulların yerine getirilmesini şart koşuyor. ABD’ye rağmen Paris anlaşmasını hayata geçirmek isteyen önemli Avrupa ülkeleri bu konuda ne der göreceğiz ama şimdiden Türkiye’nin aleyhine sesler çıkmaya başladı. En çok ta, Donald Trump yönetiminnin Paris anlaşmasından kesinlikle çekileceğini açıklamasının, Türkiye’nin itirazlarının, iyice yüksek sesle konuşulmaya başlanmasına neden oldu.