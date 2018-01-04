Komünist Başkan’ın valiye sürprizi

MİLLİ SAVUNMA BAKANI CANİKLİ’DEN ORGANİK KARAR

Ülkemizde üretim açığı olan tarımsal ürünlerin açığının ithalat yoluyla karşılanması üreticilerimizi zora sokmaktadır.

Tarımsal ürünlerde üretimin artırılması hükümetin ulusal politikası olmalı hayvancılık ve tarımsal üretim teşvik edilmelidir.

Ülke topraklarının verimliliği ile hangi ürünün, hangi bölgede, ne kadar üretileceği belirlenmelidir.

Planlı üretim ile çiftçi ne zarar ne aşırı kar etmeli ama her yıl kar edecek şekilde planlı üretime teşvik edilmelidir.

Bugün toplu alımlarda kuşku yok ki Türk Silahlı Kuvvetleri önemli bir yer tutmaktadır.

Nitekim Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli’nin, “askerimize organik ürünler kampanyası” başlatması ve pilot bölgelerde yumurta ile süte öncelik vermesi büyük önem taşımaktadır.

Tarıma ve hayvancılığa verilecek ekonomik destekler, Türk halkının sağlıklı beslenmesinin yanı sıra ucuz ve yerli ürünlerle beslenmesine de olanak sağlayacaktır.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba’nın önem verdiği “tarım sigortası” da tüm ülkeye ve üreticilere yaygınlaştırılmalıdır.

KOMÜNİST BAŞKAN’IN VALİYE SÜRPRİZİ

Çok beğendiğim bir haberi de sizlerle paylaşayım.

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, ilk kez gittiği Ovacık ilçesinde, kaymakamlık ve adliye ile birlikte Türkiye’nin tek Komünist Partili Belediyesi’ne de ziyarette bulundu.

Ziyarette, Başkan Fatih Mehmet Maçoğlu, Vali Sonel’e yörede organik olarak yetiştirdikleri kuru fasulye, nohut ve ballardan hediye eti.

Yıllarca Komünist diye Türkiye’de yaratılan korku havasının Türkiye genelinde sadece bir belediye başkanı tarafından nasıl yerle bir edildiğini gösterir çok güzel bir haberdir.Bu örnek çalışması umarım tüm belediye başkanları tarafından da benimsenir.