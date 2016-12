Komşudaki krize can simidi olduk+

Yunanistan İzmir Başkonsolosu Argyro Papoulia, Yunanistan Ahaia Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Platon Marlafekas ve Oda Yönetimi, İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi’ni ziyaret ederek, Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile bir araya geldi. Ziyarette Türkiye ve Yunanistan’ın Ege’de deniz ulaşımı ve turizm sektörlerinde işbirliği fırsatları ele alındı.

Ahaia Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Platon Marlafekas, İzmir’i Atina Lavrion ve en bölgelerinin en büyük şehri Patras üzerinden denizyolu hattıyla Avrupa’ya bağlamayı planladıklarını belirterek, proje konusunda destek istedi. Marlafekas, Ege ile Atina’yı birbirine bağlayacak bu hattın yaz aylarında da turizme hizmet etmesini planladıklarını söyledi. Yunanistan İzmir Başkonsolosu Argyro Papoulia da İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi olmadan iki ülkenin denizcilikte işbirliğine gitmesinin mümkün olmadığını belirterek şöyle dedi:

Son yıllarda iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik yakınlaşmanın kendilerinde büyük memnuniyet yarattığını dile getiren Papoulia, Türk halkı için Yunanistan’ın çok popüler bir turizm destinasyonu haline geldiğine dikkat çekti. Papoulia, bu yıl Türklere verdikleri vize sayısının 50 bine ulaştığını açıkladı.

İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, küresel ekonomik kriz ortamında, turizm gelirlerinin iki ülke ekonomisi için çok önemli olduğunu söyledi. Öztürk şöyle konuştu:

Bu yıl 8 Mart’ta iki ülke başbakanlarının İzmir buluşmaları ve ardından Yunanistan İzmir Başkonsolosu ile İMEAK DTO İzmir Şubesi’nin ‘Deniz Turizmi ve Yatırımları Forumu’ ile İzmir-Selanik arasında Ro-Pax hattı projesinin olgunlaştığını kaydeden Öztürk, projede önemli bir aşamaya gelindiğini belirtti. Öztürk, şunları söyledi:

“İzmir’i Balkanlar üzerinden Orta Avrupa’ya bağlayacak bu hat için İzmir, Ankara, Selanik ve Atina arasında mekik dokuduk. Oda olarak çok sayıda toplantıya katılarak fizibilite çalışmaları yaptık. Bir çok hat bu projeyle ilgileniyor. Bu projede anahtar her iki ülkenin hükümetlerinde. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı olmadan bu hat hayalden öteye geçemez. O nedenle proje konusunda Bakanlığımızı da yanımıza alarak, birlikte hareket ediyoruz. Şu an projede her iki ülkenin limanlarındaki masrafın bir noktaya kadar düşürülmesi noktasına vardık. İki taraf da hattın var olmasını istiyorsa, herkes elini taşın altına koyacak. Acenteler de dahil olmak üzere her kesim gerekli indirimi yapacak. Yeni bir hat kurmak için masaya otururken, hayalleri değil matematiği esas almak zorundayız.”