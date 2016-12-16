Komşudaki krize can simidi olduk+

TÜRKİYE’den giden turistler Yunanistan turizminin en önemli gelir kaynaklarından biri oldu. Bu yıl Yunanistan’ın Türklere verdiği vize sayısı 50 bini buldu. İki komşu ülke daha da yakınlaşmak için deniz yolu ulaşımını geliştirecek.

Yunanistan İzmir Başkonsolosu Argyro Papoulia, Yunanistan Ahaia Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Platon Marlafekas ve Oda Yönetimi, İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi’ni ziyaret ederek, Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile bir araya geldi. Ziyarette Türkiye ve Yunanistan’ın Ege’de deniz ulaşımı ve turizm sektörlerinde işbirliği fırsatları ele alındı.

Ahaia Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Platon Marlafekas, İzmir’i Atina Lavrion ve en bölgelerinin en büyük şehri Patras üzerinden denizyolu hattıyla Avrupa’ya bağlamayı planladıklarını belirterek, proje konusunda destek istedi. Marlafekas, Ege ile Atina’yı birbirine bağlayacak bu hattın yaz aylarında da turizme hizmet etmesini planladıklarını söyledi. Yunanistan İzmir Başkonsolosu Argyro Papoulia da İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi olmadan iki ülkenin denizcilikte işbirliğine gitmesinin mümkün olmadığını belirterek şöyle dedi:

“İzmir- Selanik Ro-Pax hattının kurulması için gösterdiğiniz gayretleri yakından izliyoruz. Bu proje sizin katkılarınızla hayatta. İki ülke arasında yeni deniz yolları oluşturulması için vereceğiniz fikirler bize yol gösterecektir.”

50 BİN VİZE

Son yıllarda iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik yakınlaşmanın kendilerinde büyük memnuniyet yarattığını dile getiren Papoulia, Türk halkı için Yunanistan’ın çok popüler bir turizm destinasyonu haline geldiğine dikkat çekti. Papoulia, bu yıl Türklere verdikleri vize sayısının 50 bine ulaştığını açıkladı.

KRİZ ORTAMINDA TURİZM GELİRİNİN ÖNEMİ

İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, küresel ekonomik kriz ortamında, turizm gelirlerinin iki ülke ekonomisi için çok önemli olduğunu söyledi. Öztürk şöyle konuştu:

“Türkiye ve Yunanistan arasındaki turizm her geçen gün artıyor. Bunun en önemli göstergesi vize sayısındaki artışlar. Bu konuda verdiğiniz destek için çok teşekkür ediyoruz. İki ülke halkının karşılıklı ziyaretlerinin artması için buna ihtiyaç var. Uluslararası ticaretin ayrılmaz parçası olan deniz taşımacılığını iki kıyı arasında verimli projelerle güçlendirmeyi amaçlıyoruz. İzmir’den Atina’ya, yaz aylarında da Selanik’e uçak seferleri var. Daha fazla yakınlaşmak için yeni deniz hatları kurmak gerektiğinin farkındayız.”

SELANİK- İZMİR HATTI İLERLİYOR

Bu yıl 8 Mart’ta iki ülke başbakanlarının İzmir buluşmaları ve ardından Yunanistan İzmir Başkonsolosu ile İMEAK DTO İzmir Şubesi’nin ‘Deniz Turizmi ve Yatırımları Forumu’ ile İzmir-Selanik arasında Ro-Pax hattı projesinin olgunlaştığını kaydeden Öztürk, projede önemli bir aşamaya gelindiğini belirtti. Öztürk, şunları söyledi:

“İzmir’i Balkanlar üzerinden Orta Avrupa’ya bağlayacak bu hat için İzmir, Ankara, Selanik ve Atina arasında mekik dokuduk. Oda olarak çok sayıda toplantıya katılarak fizibilite çalışmaları yaptık. Bir çok hat bu projeyle ilgileniyor. Bu projede anahtar her iki ülkenin hükümetlerinde. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı olmadan bu hat hayalden öteye geçemez. O nedenle proje konusunda Bakanlığımızı da yanımıza alarak, birlikte hareket ediyoruz. Şu an projede her iki ülkenin limanlarındaki masrafın bir noktaya kadar düşürülmesi noktasına vardık. İki taraf da hattın var olmasını istiyorsa, herkes elini taşın altına koyacak. Acenteler de dahil olmak üzere her kesim gerekli indirimi yapacak. Yeni bir hat kurmak için masaya otururken, hayalleri değil matematiği esas almak zorundayız.”

KRUVAZİYER TURİZMİNDE İŞBİRLİĞİ ÇAĞRISI

Yaş meyve ve sebze ihracatı için adalara laboratuvar kurulmasının, ticaret hacmi ve yeni deniz hatları için önem taşıdığını vurgulayan Öztürk, “Bizler Ege Denizi’nin iki yakasında yer alıyoruz. Türkiye’ye ne kadar az kruvaziyer gemi gelirse, inanın Yunanistan’da kaybedecektir. Oysa bu alanda birlikte kazanabiliriz. Kruvaziyer turizmi konusunda işbirliği içinde olup, Türk ve Yunan halkının paylaştığı Ege Denizi’nde beraberce hareket etmeliyiz” diye konuştu.

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