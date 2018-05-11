2. DATÇA ALTIN BADEM YAŞAM ÖDÜLLERİ İÇİN ADAYLAR BELİRLENDİ!..

İlki geçen yıl, Saygın Medya (Saygın Kurt) tarafından gerçekleştirilen ve büyük ses getiren Datça Altın Badem Ödülleri’nin ikincisi için start verildi.

Kendisi de Egeli olan ve Ege aşığı Lütfü Sapmaz’ın ev sahipliğinde PORTAXE’te gerçekleşen kahvaltıda, Altın Badem Ödülleri Tertip Komitesi, ilk toplantısını yaptı ve adayları belirledi.

Saygın Kurt’un başkanlığında toplanan komitede İlişki Uzmanı Aşkım Kapışmak, Manken Şebnem Schaefer, Gazeteci Oktay İnci, Manken Seçkin Piriler, İş Adamı Lütfü Sapmaz, Yazar Kahraman Tazeoğlu Oyuncu ve Yazar Murat Tavlı ve Oyuncu Özlem Aydın yer aldı. Son dakikada toplantıya gelemeyen Saba Tümer, Çeşme’den canlı telefon bağlantısıyla toplantıya renk kattı ve attığı kahkahalarla herkesi güldürdü. Hatta bir ara mikrofonu eline alan Aşkım Kapışmak, Saba Tümer’le telefon üzerinden röportaj yaptı.

ERKEKTE KISA BOY, PARASI VARSA ÖNEMLİ DEĞİL

Daha sonra iki güzel manken Şebnem Schaefer ve Seçkin Piriler’le birlikte basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Aşkım Kapışmak, aradaki boy farkını kapatmak için yüksek bir standın üzerine çıktı ve “Erkekte boy önemli mi?” sorusuna manidar bir cevap vererek; ‘Parası varsa önemli değil’ dedi.

SEÇKİN BENİM ÇOCUKLUK ARKADAŞIM

Seçkin Piriler, basında çıkan özel hayatıyla ilgili haberler karşısında sessiz kalırken, isminin anıldığı oyuncu Seçkin Özdemir için sadece, “Seçkin benim çocukluk arkadaşım. Sağolsun gazeteci arkadaşlar kimi yanımda görseler sevgili yazıyorlar, artık bu duruma alıştım” demekle yetindi.

ÇOCUKLAR İÇİN PROJELER ÜRETİYORUM

2. Datça Altın Badem Yaşam Ödülleri Komitesi’nde yer alan diğer bir isim olan Şebnem Schaefer, yıllar önce olduğu gibi çocuklara yönelik bir televizyon projesi üzerinde çalıştığını belirtti.

İLK GÖZ AĞRIM OLAN SUNUCULUK TEKLİFLERİNE AÇIĞIM

Tertip Komitesi’nde yer alan ve daha önce “Ankara’nın Dikmeni” dizisinde ‘Beste’ ve “Diriliş Ertuğrul” dizisinde ‘Elenora’ karakterine hayat veren güzel oyuncu Özlem Aydın, ilk göz ağrısı olan sunuculukla ilgili tekliflere açık olduğunu ve yıllar önce TRT’de müzik belgeseli sunduğu günleri çok özlediğini belirtti.