Komandoların nefes kesen Erciyes 2017 tatbikatı

Kayseri’de, 1’inci Komando Tugay Komutanlığı tarafından düzenlenen ‘Erciyes 2017 Tatbikatı‘, Katar Hava Kuvvetleri heyetinin de katılımıyla başarıyla tamamlandı.

1’inci Komando Tugayı tarafından düzenlenen Erciyes 2017 tatbikatı’na 4’üncü Kolordu Komutanı Korgeneral Mehmet Faruk Şengün, Katar Hava Kuvvetlerinde görevli albaylar ve rütbeli askerler ile basın mensupları katıldı. Tatbikat başladıktan sonra ilk olarak 124 komando 2 C-130 kargo uçağından paraşütle atladı. Ardından gelen 2 C-130 kargo uçaklarından araçlar ve askeri malzemeler paraşütle atıldı.

Ardından düşman kontrolündeki temsili hava alanı, paraşütçü hava indirme komandoları tarafından ele geçirildi. Tatbikatta temsili yaralanan komandolar 2 CH-47 Chinook ve 2 A5-532 Couger tipi helikopterlerle taşındı. Tatbikat, havadan atlama paraşüt sergisinin gezilmesi ile son buldu.

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