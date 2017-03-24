Kolon kanseri ve korunmanın 10 yolu!

Kolon kanseri ülkemizde en sık görülen kanserler arasında 3. sırada yer alıyor. Sinsice ilerliyor ve erken dönemde hemen hiç belirti vermiyor!

Bunun aksine henüz polip halinde teşhis konulduğunda önlenebilen kolon kanseri için en çok obezite ve hatalı beslenme alışkanlıkları sorumlu tutuluyor. Öyle ki kanser oluşumunda beslenme alışkanlıkları yüzde 30-35 oranında etkili oluyor.

Bu nedenle doğru beslenme alışkanlıkları edinmek çok önemli. Acıbadem Altunizade Hastanesi Onkoloji Diyetisyeni Dilşat Baş bol posalı beslenme tarzının kalın bağırsak sağlığının korunmasında ilk sırada yer aldığına dikkat çekerek, “Bunun nedeni ise günlük beslenme planında her 10 gram posa tüketiminin kolon kanseri riskini yüzde 10 oranında azaltması” diyor. Onkoloji Diyetisyeni Dilşat Baş kolon kanserinden korunmak için dikkat edilmesi gereken beslenme alışkanlıklarını anlattı, önemli önerilerde bulundu.