Kolejliler, münazara şampiyonu oldu

ARGÜMAN Fabrikası tarafından düzenlenen ve İstanbul Acıbadem Üniversitesi’nde gerçekleştirilen Türkiye Münazara Şampiyonası’na katılan GKV Özel Liseleri münazara takımı katıldığı 5 maçı da yenilgisiz kazandı. İkinci tura yükselen öğrenciler, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 95’inci yıl dönümünü kutlayan Gaziantep’e ödül verdi.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri Münazara Takımı, Türkiye’deki münazara yarışmalarında söz sahibi olan Argüman Fabrikası tarafından düzenlenen ve İstanbul Acıbadem Üniversitesi’nde gerçekleştirilen Türkiye Münazara Şampiyonasının favori takımları arasındaki yerini aldı. Yapılan ilk elemelerde 5 maçını da kazanan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri Müdürü İsmet Tiryaki, “Münazara Şampiyonası’na Türkiye’nin değişik illerinden toplam 48 okul katılıyor. Robert Koleji, Üsküdar Amerikan Koleji, Kabataş Erkek Lisesi, Galatasaray Lisesi, Fenerbahçe Koleji, İzmir Amerikan Koleji, İtalyan Lisesi, TEVİTÖL, Özel Şişli Terakki Lisesi gibi okulların katıldığı yarışmada münazara takımımız ilk turda 5 maça katıldı ve hepsini kazanarak ikinci tura yükseldi. Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 95’inci yılında öğrencilerimizin bu başarısı kentimiz için önemli bir ödül oldu. Bayram sevincimiz bu sonuçlarla ikiye katlandı. Takım öğrencilerimiz; Mustafa Okan Araz, Ece Oğuzhan, Ekin Utku Kanevetçi, Nilüfer Kardo, Mehmet Emin Kılıç’ı ve rehber öğretmen Ferit Aslan’ı tebrik ediyor, kendilerine ikinci turda da başarılar diliyoruz” dedi.

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