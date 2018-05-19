ANTALYA’da yaşayan Muhammet Oktan (21), 3 yıl önce üniversite sınavına hazırlanırken lenfoma nedeniyle kemoterapi aldı. Üniversiteyi kazanan Muhammet, okulu bitirdikten sonra KPSS’ye hazırlanırken geçen yıl rahatsızlığı tekrarladı. 3 hafta önce nakil olan Muhammet Oktan, bugünlerde taburcu olmayı bekliyor.

Muhammet Oktan’a 2015 yılında liseyi bitirdiği dönemde lenfoma tanısı konuldu. Muhammet, bu süreçte hem kemoterapi aldı hem de üniversite sınavına hazırlandı. 7 aylık zorlu sürecin ardından hastalığı atlatan Muhammet Oktan, Gümüşhane Üniversitesi Ormancılık Bölümü’nü kazandı.

İki yıllık okulu başarıyla bitiren Muhammet, KPSS’ye hazırlanmaya başladı. Sınavı kazanıp istediği bölümde işe başlamayı hayal eden Muhammet Oktan, karın ağrısı ve halsizlik şikayetlerinin yeniden başlaması üzerine 2017 yılı Kasım ayında doktoruna başvurdu. Yeniden tedaviye başlayan Muhammet’e kök hücre nakli olması gerektiği söylendi. 3 hafta önce nakil olan Muhammet Oktan, bugünlerde taburcu olmayı bekliyor.

LİSEYİ BİTİRDİĞİ YIL LENFOMA TANISI KONULDU

17 yaşında kendisine lenfoma tanısı konulduğunu ve zorlu tedavilerin ardından sağlığına kavuştuğunu belirten Muhammet Oktan, “2017 Kasım ayına kadar bir şikayetim yoktu. Kasım ayında yine karın ağrısı ve halsizlik belirtileriyle hastaneye başvurdum. Tedaviler başladı. Kök hücre nakli oldum. Şimdi yiyim. İlaçların etkisi geçtikte daha da toparladığımı hissediyorum” dedi.

KPSS’YE HAZIRLANIRKEN HASTALIK NÜKSETTİ

Liseyi bitirip üniversite sınavına hazırlanırken hastalıkla tanıştığını söyleyen Muhammet, “Hastalığım nedeniyle çok çalışamadan üniversite sınavına girmiştim. Gümüşhane Üniversitesi Ormancılık Bölümü’nü kazandım. Okulumu bitirdim. Atama için KPSS’ye hazırlanacakken hastalığım nüksetti” diye konuştu. Kök hücre naklinden sonra artık bir daha hastalığının nüksetmeyeceğini umut ettiğini belirten Muhammet, “Bu süreçte kendimi biraz korumam ve dinlenmem gerekiyor. Ancak KPSS için çalışmaya da devam edeceğim. Sınavı kazanıp istediğim bir yerde işe başlamak istiyorum” diye konuştu.

‘OTOLOG NAKİL YAPTIK’

Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi Hematoloji Uzmanı Prof.Dr. Erdal Kurtoğlu, Muhammet’in hastalığının, gerekli tedavileri almasına karşın bir süre sonra tekrarladığını belirtti. Prof.Dr. Kurtoğlu, “Bunun üzerine bu tür hastalarda hastalık nüksettiği zaman hastanın kendi iliğini kullanabileceğimiz, kendinden kendine nakil yani otolog kemik iliği nakli denen işlemi gerçekleştirmeyi planladık” dedi. Bu işleme başlamadan önce de hastalığın mümkün olduğunca kontrol altına alınması için yüksek dozda kemoterapi verilmesi gerektiğini anlatan Prof.Dr. Kurtoğlu, şunları kaydetti:

“Ancak Muhammet’te bu tedavilerin yan etkileri ortadan kaybolmadan tümörün büyüdüğünü fark ettik. Normalde bu tür hastalarda plan, hastalık kontrol altına alınabildiği kadar alındıktan sonra kemik iliği nakli yapılması şeklindedir. Biz hastalığın ilerlediğini görünce ani bir kararla acilen Muhammet’i kemik iliği nakil ünitesine aldık. Önceden topladığımız kök hücrelerini, yüksek dozda kemoterapiden sonra Muhammet’e verdik. İşlemi 3 hafta önce yaptık. Şu anda iyi. Herhangi bir sıkıntısı yok.”

2013 YILINDAN BU YANA 93 HASTAYA KÖK HÜCRE NAKLİ

Prof.Dr. Kurtoğlu, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 2013 Mayıs ayından itibaren kök hücre nakli yaptıklarını da sözlerine ekleyerek, “Bugüne kadar toplam 93 hastaya kök hücre nakli yaptık. Bunların çoğunluğu otolog olanlar. İki tane de akraba dışı nakil gerçekleştirdik” dedi.