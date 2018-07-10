Türk halı sanatının önemli bir bölümü oluşturan kök boyalı Bünyan ve Yahyalı halıları, zamana direniyor. Tamamen doğal malzemeden ilmek ilmek tezgahlarda dokunan Bünyan ve Yahyalı halıları, toz tutmadığı için özellikle, astım hastaları ve toza karşı alerjisi olanlar tarafından tercih ediliyor.

Bünyan ve Yahyalı’da kök boya ile yapılan ve halı tezgahlarında ilmek ilmek dokunan halılar özellikle astım hastaları ve toza karşı alerjisi olan kişilerin evlerinde kullanılıyor. Kayseri’de 40 yıldır halıcılık ve yapan ve aynı zamanda Halıcılar Odası Başkanı Ercan Efilti, “Kayseri’de halıcılık kültürü 150 yıl geçmişe dayanıyor. Kayseri’de Bünyan ve Yahyalı halısı 7 coğrafi işaretten 2’si halı olduğu için bizim için çok büyük değeri var. Halıcılık kültürü nesilden nesile geldiği için bizde bu kültürü elimizden geldiği kadarıyla sürdürmeye çalışıyoruz. Bizden sonraki neslin öğrenmesi için imalat yaparak ticareti sürdürüyoruz” dedi.

El yapımı Bünyan ve Yahyalı halılarının kanserojen madde içermediğini söyleyen Efilti, “Son derece sağlıklı olan el yapımı halılar havaya toz vermediği için astım ve toz alerjisi olan kişilerin tercih ettiği halıdır. El yapımı halılar toz vermezken, makine halılar ise havaya toz verir. İpek, yün ve floş halılar el yapımı halı türlerindendir. Yahyalı ve Bünyan halıların kendine ait özellikle ve figürleri vardır. Özellikle Yahyalı halılarında dünya insanlarının kardeş olduğunu gösteren içinde cami, sinagog ve kiliselerin yer aldığı figürler halılara işlenmiştir. Yahyalı ve Bünyan halılarının metrekare fiyatı 800 TL’den başlıyor” diye konuştu.