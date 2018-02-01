Hafta başında AKP iktidarlarının Kamu Özel Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) modeliyle gerçekleştiği köprü ve tünellerde verilen “araç geçiş” kotalarının dolmamasıyla oluşan zararların Hazine tarafından ödeneceğini yazmıştık.

Bu zararın azaltılması için köprü tünellerin giriş ve çıkışlarında konser, yarışma, fuar gibi özendirici “teşvikler” getirilmesini önermiştik. Bu işin esprisi demiş ve “bu KÖİ projelerinden Hazine’ye binen zararları nasıl azaltırız buna çözüm getirelim” diye sormuştuk. Çözüm; anında görüntü misali hemen geldi, Avrasya tüneli geçişlere yüzde 26. 5 oranında zam yapıldı.

Bu zammın neye derman olacağını hesaplayalım. Geçen yıl Avrasya Tüneli için günlük garantili 65 bin araç geçişi öngörülmüş ancak geçen araç sayısı 41 binde kalmıştı. Yıllık oluşan fark 123 milyon lirayı bulmuştu.

Tünelden araç geçiş sayısının da bu yıl aynı adette kalması halinde zararın dörtte biri ancak karşılanmış olacak ve Hazine’den ödenecek tutar yıllık 95 milyon liraya inecek.

Yarın Osman Gazi Köprüsüne zam gelebilir. Bu köprüde zarar 1,3 milyar lirayı buluyor. Dahası araç geçiş sayılarına göre, diğer oto yollara, köprülere de ayrı ayrı zam yapma dönemi de başlayabilir. KOİ modeli şehir hastanelerin zararları da iğneye, pamuğa, ilaca zam yapılarak mı karşılanacak, hem de 25 yıl?

O zaman ne anladık bu KÖİ işlerinden? Bu zararları neden vatandaş ödüyor? Zamanında bu projelere gerekli mi gereksiz mi tartışmalarını bırakın garantili ücret ödeme sisteminin “zarar riskini” ortaya koyanlara “vatan hainliği” diye cevap verenler, bu zamları nasıl savunacaklar?

Anlaşılan bu projelerin kendini amorti etmesi ve devlete üç beş kuruş gelir sağması yıllar alacak, bunu da biz görmeyiz. İşin başındayken KOİ sözleşmelerini yeniden sorgulamakta fayda var.

KÖİ projelerinde yüklenici projeyi kendi parasıyla yapıyor, bu parayı da yine o yatırımın işletmesinden sağlanan gelirle karşılıyor. Ancak yıllık gelir öngörülenden az olursa farkı Hazine karşılıyor.

HIRSIZ ARAP PRENSLER

Suudi Arabistan’da geçen Kasım ayında yolsuzluk suçlamasıyla aralarında prensler, iş adamaları ve bürokratların bulunduğu 381 kişi gözaltına alınmıştı. Yapılan soruşturmalarda bunların şimdilik 106 milyar dolar çaldıkları tespit edilmiş. Para bakın! Türkiye’nin dış borçlarının üçte biri kadar.

Nasıl çalmışlar, nasıl kaçırmışlar bilinmez ama ilginç olan çaldığını parayı geri getireni serbest bırakılıyormuş. Böylece battı batıyor denilen, tüm hizmet ve mallara yüzde beş KDV uygulaması başlatan ülkenin bütçe açıklarını kapatmak için bir anda büyük bir kaynağa kavuşmuş.

Serbest bırakılanlar arasında her yıl yanında çok sayıda kadınla kocaman teknesiyle Bodrum’a gelip garsonlara binlerce dolar bahşiş bırakan Prens el Velid bin Talal da var. Uluslar arası dev firmalarda ortaklığı bulunan Prensin gözaltına alınmadan önceki mal varlığı 30 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.

Şimdi artık, bu Prens Bodrum tatilini artık tatilini kumsalda kuracağı çadırda geçirir. Sabah kahvaltısına bekleriz Prens Efendi, çalmayacaktın bu kadar parayı!