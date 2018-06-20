Genetik koda sahip olmayan DNA’ya ait küçük bir bölgenin, erkeklerde cinsel organların gelişimini etkilediği bildirildi. Sonuçları “Science” dergisinde yayımlanan araştırma, DNA’nın herhangi bir gen içermeyen küçük bir bölümünden yoksun olmaları halinde erkek farelerde testis yerine yumurtalık gelişimi gözlendiğini ortaya koydu.

Francis Crick Enstitüsü tarafından yürütülen araştırmada, “enhancer 13” olarak adlandırılan ve Y kromozomunda bulunan SOX9 genini doğru zamanda testis gelişimini sağlaması yönünde teşvik eden küçük DNA parçası erkek farelerden çıkarıldı.

Kodlanmamış DNA parçası çıkarılan erkek farelerde, yumurtalık ve dişi cinsel organları geliştiği görüldü.

Bulgunun, insanlarda neredeyse yarısı bilinmeyen genetik nedene dayalı cinsel gelişim bozukluklarına yanıt aranmasına katkıda bulunması bekleniyor.

Araştırma ekibinin lideri Profesör Robin-Lovell Badge, ilk kez protein kodlu genden ziyade DNA’nın kodlanmamış kısmında değişiklik yaparak böyle bir sonuç elde ettiklerini söyledi.