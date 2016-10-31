Kocasakal’dan aktif siyasete yeşil ışık

ESKİ parlamenterler, İstanbul Barosu’nun eski Başkanı Ümit Kocasakal’ı ağırladı. Eski parlamenterler Kocasakal’ı aktif siyasete çağırdı, Kocasakal da yeşil ışık yaktı. Kocasakal, “CHP’yi tekrar fabrika ayarlarına döndürmemiz gerekiyor” dedi.

Deneyimli bir politikacı olarak tecrübelerini aktaran Türk Parlamenterler Birliği İzmir Şubesi Başkanı Metin Öney Türkiye’nin cesur, tutarlı, kararlı ve dinamik liderlere ihtiyacı olduğunu belirterek, “Kişiliğinizde bu özellikleri, ışığı ve heyecanı görüyoruz. Türkiye’nin geleceği için bir umuda çıkışa ihtiyacımız var. Siz topluma umut oluyorsunuz. Ümit veriyorsunuz. Kendinize yakın bir partinin başına geçerek bu milleti birleştirmelisiniz. Toplum sizi benimsedi, bu sorumluluğu verdi. Toplum sizi kucaklayacak” dedi.

İstanbul Barosu Başkanlığı’nı henüz yeni bıraktığını hatırlatan Ümit Kocasakal da bu çağrıya şöyle yanıt verdi:

“Siyasete değişik bir soluk getirme adına Ümit Kocasakal olarak devam edeceğim. Açıklık, dürüstlük ve samimiyet benim için vazgeçilmezdir. Benim oram buram oynamıyor. Politikada kadro ve fikir hareketi olması lazım. Sade bir vatandaş olarak Atatürk’e ve Cumhuriyet’e saldıranlara karşı mücadeleye devam edeceğim. Gerektiğinde elimi taşın altına koyarım. Burada en büyük görev Atatürk’ün kurduğu partiye düşüyor. Ben CHP’nin üyesiyim. şeklen yeniyim ama 20 yıldan fazla bir süre partinin tozunu yuttum.”

‘CHP KURULUŞ FELSEFESİNE GERİ DÖNMELİ’

CHP’nin Cumhuriyetin kurucu partisi olduğunu, kuruluş ilkelerinde sol ya da sosyal demokrat gibi bir sözcük geçmediğini kaydeden Ümit Kocasakal şöyle konuştu:

“Bu partinin sola hapsedilmesi misyonunu daraltmaktadır. Halkçılık ilkesi sol değerlerin tamamını içeriyor. CHP, kuruluş ilkelerine ve felsefesine tekrar dönmelidir. Bu parti herkesin baba ocağıdır. CHP’yi tekrar fabrika ayarlarına döndürmemiz gerekiyor. Atatürk’ün ölümüyle birlikte yarım kalan devrim teşebbüsünü tamamlamak gerekiyor. Partinin içinin dezenfekte edilmesi gerekiyor. Kitle partisi demek herkes gelsin demek değildir.”

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