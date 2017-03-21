Avcılar’daki ‘Çığlık Sanat Atölyesi’ yönetmeni Cemal Uçarman’ın senaryosunu yazıp oynadığı ‘Koca Haydar/Pir Sultan Abdal’ isimli oyun 2 ay aradan sonra ikinci kez sahnelendi.

Pir Sultan Abdal’ın tarihsel sürecine ve bilinmeyenlerine ilişkin geçen Ocak ayında sahnelenen ‘Belgesel tiyatro’ özelliği taşıyan oyun, istek üzerine Avcılar Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezi’nde dün akşam tekrar sahnelendi. Sahne performansı ile uzun süre alkışlanan Cemal Uçarman; oyunda yönetmen Alper Özgen ve Emek Uçarman’ın yanı sıra müzikleri nedeniyle Grup Seyr-i Cem, Ertuğrul Çimen, Esra Çimen’e, seslendirmeleri için Coşkun Yavuz, Şahin Kızıltepe, Zeynep Ülker, Emek Uçarman, Görkem Ölmez, Alihan Demirbilek’e teşekkür etti. Cemal Uçarman, kısıtlı olanaklarda çalışarak hazırlandıkları ve ikinci kez sahneledikleri oyunda en büyük desteği kendilerine veren izleyicilere teşekkür etti.

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