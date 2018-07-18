Bir televizyon yarışmasıyla şöhrete ulaşan sihirbaz Aref, Antalya’da evinde beslediği ve gösterilerinde kullandığı kobra yılanı tarafından kolundan ısırılmış.

Önce Antalya’da bir hastanede tedavi altına alınmış, ardından Sağlık ve Dışişleri Bakanlıklarının gayretleriyle Mısır’a götürülüp orada özel bir antidot uygulanarak mutlak bir ölümden kurtarılmış.

Kendisine geçmiş olsun diyor, acil şifalar diliyorum.

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Genç sihirbaz bu olay nedeniyle inşallah şunları anlamıştır:

-Kobra yılanının yeri ev ve sahne değil doğadır, yani ormanlardır, dağlardır, tepelerdir, mağaralardır, tarlalardır, bahçelerdir, vadilerdir.

-Sahibini ısırarak düşmanlık filan yapmamış, kendini savunmak, hayatını korumak için en doğal tepkiyi vermiştir.

-Evde sadece kedi ve köpek gibi evcil hayvanlar beslenebilir.

-Yılan, aslan, kaplan, maymun, timsah gibi hayvanları evde beslemek onlara eziyet etmektir. Hem evde besleyip hem de gösterilerde kullanmak eziyeti katlamak, işkence boyutlarına ulaştırmaktır. Bunların yasal olarak suç oluşturmaması, yasa hazırlayıcılarının boş vermişliğinin sonucudur.

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Aref’i ısıran kobra yılanına, doğasının gerektirdiği onurlu direnişi gösterdiği ve tutsak hayvanlar sorununun bir kez daha gündeme taşınmasına vesile olduğu için büyük saygı duydum.

Pet shoplarda küçücük kafeslerde satılmayı bekleyen, sirklerde gösteri amacıyla kullanılan ve hayvanat bahçelerinde hücre mahkumiyetlerini çekmekte olan zavallı hayvanlar, aynı kaderi paylaştıkları o kobra yılanının yaptığını acaba hissetmiş ve içten içe ona teşekkür etmişler midir?