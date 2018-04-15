Amerika, Fransa ve İngiltere kimyasal saldırı” gerekçesi ile Suriye’nin askeri ve kimyasal tesislerini vurdu, Suriye politikasında güç birliği yapan Rusya, İran ve Türkiye durdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hem Amerika Başkanı Trump ile hem Rusya Federasyonu Başkanı Putin ile görüştüğünü ve “bölgedeki suların ısınmasının doğru olmayacağını” açıkladı ki yandaş medya, “Erdoğan arabulucu” diye manşetler atmıştı.

Koalisyon vurdu, Rusya – İran durdu, Türkiye memnun, Başbakan Binali Yıldırım ise, “sosyal medyadan olur mu bu işler” diye Trump’ı eleştirmişti. Şimdi “7 yıldır neredeydiniz?” diye soruyor.

Ancak Trump arabulucu Erdoğan’ın, “sağduyu” çağrısına kulak ardı ederek “Suriye’den çıkacağız” diye hedef şaşırtıp, yanına Fransa ve İngiltere’yi de alarak Suriye’nin kimyasal silah (!) depolarını ve fabrikalarını vurdu.

Türkiye bu saldırıdan duyduğu memnuniyeti resmi Dışişleri Bakanlığı açıklaması ile hemen şöyle duyurdu:

“Rejim tarafından gerçekleştirildiği yönünde güçlü şüphe bulunan Duma saldırısı karşısında tüm insanlığın vicdanına tercüman olan bu operasyonu memnuniyetle karşılıyoruz.

Yedi yılı aşkın süredir gerek konvansiyonel, gerek kimyasal silahlarla kendi halkına zulmeden Suriye rejiminin insanlığa karşı suçlar ve savaş suçları alanındaki sicili sabittir.”

Mübarek Cuma ki hem de Miraç Kandili gecesi emperyalist gayri Müslüm ülkelerin Müslüman bir ülkeyi vurmasından AKP hükümeti memnuniyet duyuyorsa, Müslüman kardeşlerim de memnun mu acaba?

Bu Amerikalılar Irak’ı da “kimyasal silah” gerekçe ile vurmuşlar, Saddam’ı da devirmişlerdi.

Duma’ya yapılan kimyasal saldırıyı Esad ve rejimin yaptığı iddiası ile Amerika, Fransa ve İngiltere Suriye’yi vurdular.

Peki, ellerinde kimyasal silah saldırısı olduğuna dair resmi bir belge ya da güvenilir bir kanıt var mı? Yok.

Hadi kimyasal bir saldırı var diyelim Esad rejiminin attığına dair delil var mı? Yok.

Bakalım bu saldırı sürecek mi, bakalım Esad’da devrilecek mi?

Rusya’nın durumuna gelince gazeteci Cenk Başlamış bir televizyon kanalında, “Rusya’da gizli bir sevinç seziyorum çünkü Rus tesislerine ve askerine yönelik bir harekat olmadı diye medyada yorumlar var” dedi.

Ben Amerika ile Rusya’nın birbirleri ile savaşacak adımları atacaklarına inanmıyorum.

Bunlar Suriye, Afganistan, Irak, Libya gibi ülkelerde güya karşı karşıya gelirler ama sadece gövde ve güç gösterisi yaparlar.

İran, Rusya ve Türkiye ittifakı Suriye’de önemli adımlar atarken Amerika bir gece ansızın değil göz göre göre vurdu Suriye’yi.

3’lü ittifak içinde sadece Türkiye “memnuniyet” açıklaması yaptı, Rusya ve İran Amerika’ya ağır eleştiriler yönelttiler.

Merak ediyorum, İncirlik’ten kalkan Amerikan uçakları da Suriye’yi vurdular mı? Bu sorumun yanıtını Bekir Bozdağ, “İncirlik kullanılmadı” diye verdi.

Bu durumda İncirlik ve tüm üslerimizi kapatalım terör örgütlerinin destekçisi Amerika’ya.

Bakalım Türkiye bu konuda bir açıklama yapacak mı?

Türkiye Suriye politikasında son yıllarda kriz yaşadığı Amerika ile yeniden müttefik ve dost olacak mı, yoksa İran ve Rusya’nın yanında yer almaya devam edecek mi?

Çok zor mu sordum?

– Esad durdukça Suriye’de halkını katletmeyi sürdürdükçe,

– Rusya ve İran Esad’ın yanında oldukça,

– Amerika PKK/PYD/YPG’yi müttefik kabul ettikçe,

– Türkiye Fırat’ın batısını ve doğusunu terör örgütlerinden temizlemeye kararlı oldukça,

Suriye’de barış hayaldir.