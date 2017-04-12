Türkiye’de milyonlarca aile evcil hayvan besliyor. Bu hayvanların aşıları ve hastalandıkları takdirde de tedavileri veteriner kliniklerinde yapılıyor.

Peki, son yıllarda özellikle büyük kentlerde sayıları hızla artan bu klinikleri, verilen hizmet ve uygulanan fiyat tarifesi açısından kim denetliyor?

Bana kalırsa bu kliniklerle ne Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ne de valilikler doğru düzgün ilgileniyor. Ortada tam bir başıboşluk, tam bir keyfilik var.

++

Geçenlerde gazetelerde haber oldu. İstanbul’da bir hayvan kliniğinde tedavisi yapılan köpek için sahibinden 17 bin lira alındı.

Bunun adı insafsızlıktır.

Hukuk derslerinde okutulan “gabin” diye bir kavram vardır.

“Fırsatı nimet bilip istismarda bulunmak” diye özetlenebilir bu kavram.

Doğum sancısı tutan bir kadını acilen hastaneye götürmek için bir taksi şoförünün normal tarifenin üstünde fiyat talep etmesi gabindir ve suçtur örneğin.

Hayvan kliniklerinde deyim yerindeyse gabinden geçilmiyor.

İnsanların evlerinde besledikleri köpek ve kedilere bağlılıkları, sevgileri kliniklerde açıkça istismar ediliyor.

++

İki yıl önceydi.

Evimde beslediğim, ancak sokağa da çıkan kedim bir sabah köpeklerin saldırısına uğrayıp yaralandı.

Kucakladığım gibi yakındaki hayvan kliniğine koştum.

Röntgeni çekilirken kalbi dayanmadı, hayatını kaybetti.

Klinik o tarihte bana acil muayene ve röntgen bedeli olarak hatırı sayılır bir fatura çıkardı.

Ne diyeceğimi bilemedim, istenen parayı son kuruşuna kadar ödedim.

Tam klinikten çıkıyordum ki, veteriner hekim arkamdan seslendi:

“Ölüsünü almadığınıza göre defin işlemini bize bırakmış oluyorsunuz. Defin ücreti de ödemeniz gerekir.”

İstenen defin ücretini de ödedim.

++

Birkaç gün önce bir dost meclisindeydim.

Konu evcil hayvanlardan ve onların bakım ve tedavilerinden açıldı. Evlerinde hayvan besleyen arkadaşların tamamı hayvan kliniklerinde nasıl soyulduklarına ilişkin hikayeler anlattılar.

Her hikaye sonunda mecliste bulunanlardan “Yuh!”, “İnsaf ya!”, “Bu kadar da olmaz artık” tepkileri yükseldi.

++

Sonuç olarak şunu söyleyebilirim:

Devletin hayvan kliniklerine bir an önce ciddi biçimde eğilmesi, burada göz göre göre yapılan insafsızlıklara, haksızlıklara, istismarlara, soygunlara izin vermemesi gerekiyor.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...