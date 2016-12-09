Klasik Türk Müziği Korosu Keçiören’de sahne aldı

Keçiören’i kültür ve sanat etkinliklerinin başkenti yapmayı hedefleyen Keçiören Belediyesi, Yunus Emre Kültür Merkezi’nde Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu’nu misafir ederek izleyenleri Türk Sanat Müziği’ne doyurdu.

“Solistler Geçidi Konseri”nde solistler Nilgün Kabacı ve Yalçın Yaman, Klasik Türk Müziği’nin en güzel eserlerini Keçiörenliler için seslendirdi.

Solistlerin seslendirdiği şarkıların yanı sıra, saz sanatçıları tarafından icra edilen kanun, keman, klarnet ve ud taksimleri de konsere renk katarak dinleyicilerden büyük alkış aldı.

Solist Yaman, konserin finalini hareketli şarkılarla yaparken, dinleyiciler de alkışlarıyla tempo tutarak sanatçılara eşlik etti.

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, sosyal belediyecilik anlamında kültür, sanat, spor ve eğitim alanlarında birçok hizmet verdiklerine dikkat çekerek “Keçiören’i kültürün başkenti yapmak istiyoruz.

Keçiören için güzel şeyler yapmaya ve vatandaşlarımızı sanatla buluşturmaya gayret ediyoruz. Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Türkiye için değerli bir korodur. Keçiören’de konser vermelerinden dolayı gurur duyuyoruz” mesajını verdi.

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