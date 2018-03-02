KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs’ta Türklerin silah zoruyla devletten dışlandığını belirterek, “Bir devlet gasp edildi.

Eğer yeni bir devlet kurulamayacak noktaya geleceği hasıl olursa, anlaşarak ileriye bakmalıyız. (Rum lider) Nikos Anastasiadis’e soracağız iki devlet konusunda ne düşünüyor? Bu konuda bazen mesajlar geliyor” diye konuştu.

KKTC medyasına konuşan Akıncı, önemli öçıklamalarda bulundu. Anlaşsalar da anlaşamasalar da Kıbrıs’ta barış içinde yaşamak istediklerini vurgulayan Akıncı, “Savaşlara doyduk, yeni kan dökülmesini istemiyoruz. Geriye ne şık kalıyor? Uzlaşarak anlaşarak ileriye bakabilmek. Eğer federal yapıyı içselleştiremiyorsan, senin azınlığın değilsem bir başka ülkeye bağlanmak da istemiyorsam ne kalıyor geriye? Bir devletin varlığı ekonomik olarak güçlenmek ve sen de istersen AB içinde buluşmak. Bundan daha iyisi var mı? Varsa söylesin biri” dedi.

‘GEÇMİŞTEKİ GİBİ OLMAYACAK’

Akıncı, “Eğer müzakere süreci başlatılacaksa asla geçmişteki gibi olmayacağını” söyledi. “Kıbrıs müzakerelerindeki parametrelerin değil ama metodolojinin değişmesi gerektiğini” kaydeden Akıncı, Rum liderliğinin yetki paylaşma konusunda sıkıntılar yaşadığına işaret etti. KKTC Lideri Akıncı, “Ağızlarından hiçbir zaman ortak federal devlette bir Kıbrıslı Türk’ün de Cumhurbaşkanı olacağını duymadık” dedi. Rumların oğalgaz araştırmalarını eleştiren Akıncı, Anastasiadis’e; “Doğal zenginliklerin federal devletin yetki alanında olmasında hemfikiriz ama şu anda federal devlet yok. Senin hakkın varsa bizim de var” diye seslendi.

YAŞAMA HAKKIMIZDA MI YOK?

Akıncı, “Türkiye’nin sondaj gemisi aldığını, eğer Rumlar 10’uncu parselde Exxon Mobil’e kazı yaptıracaksa kendilerinin de TPAO’ya verdiği yetkinin yerine getirme hakkı olduğunu” belirtti. Rumların “Doğalgazda Kıbrıslı Türklerin hakları yok” iddialarına da sert yanıt veren Akıncı “Tanınmadığımız için mi? O zaman yaşamaya da mı hakkımız yok?” diye sordu. Akıncı şöyle devam etti:

“Yeni gelişmeler içinde yeni bir hukuksal yapı kurmak için 50 yıldır müzakereler yürüttük, kuramadık. Kuramadık diye bütün haklarımızı kayıp mı ettik? En büyük hukuksuzluk budur. Dünya bizi tanımıyor ama biz kendimizi tanıyalım ve bilincinde olalım, bunun mücadelesini de verelim. Son yaşanan olaylarda kimse ‘Kıbrıslı Türklerin hakkı yok’ diyemedi. Rumlar da, ENI şirketi de diyemedi. Rum tarafı çok ciddi bir yanlış yapıyor. Kıbrıs Türklerini ve Türkiye’yi geleceğin ortakları olarak algılasalar hepimizin önüne yeni bir yol açılacak.

Bu onlar için de en iyisi olacak.”