Trump’un, şu anda danışmanı olan kızı Ivanka’ya mankenlik yaptığı yıllarda “göğüslerini estetik ameliyatla büyütmesi için” baskı yaptığı çıktı ortaya…

Hiç şaşırmadım…

Tüm hayatı para ve kadınlar üzerine kurulmuş birinden ancak bu beklenir… Madem kızı manken olacak, o zaman çok para kazanması gerek… Çok para kazanacak bir mankenin göğüsleri de, löpür löpür olmalı ki herkes(!) beğensin…

Adamın zaten “benim zevkim demek, herkesin zevki demektir” gibi bir saplantısı da var…

Bereket Trump’ın kız kardeşi Maryanne devreye girmiş ve Trump’ın arkadaşlarını devreye sokarak bu fikirden vazgeçmesini becermiş…

2006 yılında kızı Ivanka ile bir TV programına katılan Trump, kendisine sorulan, “Kızınız Playboy’a soyunsa düşünürsünüz?” sorusuna, “Ivanka’nın fiziği çok düzgün. Eğer benim kızım olmasaydı belki de onunla çıkardım” demişti…

Bu arada Ivanka, seçim kampanyası boyunca babasının seçilebileceğine hiç inanmamış, ama sonunda onun danışmanı olmayı kabul etmiş…

Arkadaşları genç kadının “özgür dünyayı yönetecek bir sonraki Trump olmaya hevesli olduğunu ve gelecekte başkanlığa aday olmak için Washington DC’ye taşındığını söylüyor…

Anlaşıldığı kadarıyla babadan çocuğa genler yoluyla geçenlerin arasına “başkanlık hevesi” de katılmış oluyor artık…

Trump’un, içinden geldiği iş dünyasında geçerli olan yöntemleri; uluslar arası ilişkilerde de uygulamaya çalıştı biliniyor… Bunun son örneği Washington Post gazetesinde yayınlanan bir köşe yazısında ortaya çıktı… Josh Rogin imzalı yazıda, “Trump’ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a Avrupa Birliği’nden ayrılmaları gerektiğini söylediği” açıklanıyor…

Bilindiği gibi, Nisan ayının sonunda Macron ve Trump arasında Beyaz Saray’da gizli bir toplantı sırasında Trump’ın Macron’a dönüp, “Neden Avrupa Birliği’nden ayrılmıyorsunuz ki? Fransa’nın AB’den ayrılması durumunda ABD ve Fransa arasında imzalanacak ikili bir ticaret anlaşmasından AB üyeliğinden daha çok yararlanırsız!” dediği de yazıda yer aldı…

Yazar iddialarını konuştuğu iki Avrupalı yetkiliye dayandırıyor…

Kim bilir kaç kere aynı yöntemleri kullanmıştır Trump…

Dünyanın kurtulabilmesi için, önce Trump’tan kurtulmamız gerek…