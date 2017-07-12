Kapadokya bölgesinde gün boyu Peribacaları ve tarihi yerleri gezen turistler, akşam saatlerinde Nevşehir’in Ortahisar Beldesi yakınlarındaki Kızılçukur Vadisi’nde gün batımını izliyor.

Ortahisar yakınlarında bulunan Kızılçukur Vadisi’ne gün batımını görmek için 40 dakika öncesinden gelen yerli ve yabancı gruplar, vadi sırtlarına kadar çıkarak, günün son ışıklarının bulutlar arasında kaybolmasına kadar olan zaman dilimini izlemenin keyfini yaşıyor. Ellerindeki fotoğraf makineleri ve kameralarla bu anı ölümsüzleştiren turistler, güneşin Peribacaları’nın ardından kaybolmaya başladığı anlara hayran kalıyor. Dünyada gün batımının en iyi izlendiği yerlerden Ortahisar Beldesi’nde ilk 6 ayda 80 bine yakın yerli ve yabancı turistin gün batımı izlediğini belirten Ortahisar Belediye Başkanı İsmail Genç, geçen yıl Kızılçukur Vadisi girişinde alınan 3 TL’lik bilet ücretinin bu yıl 2 TL’ye indirildiğini söyledi.