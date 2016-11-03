Kızılcahamam’ın 102 yıllık sorunu çözüldü

KIZILCAHAMAM’da 102 yıldır çöplerin eski sistemle bir araya toplanmasıyla yaşanan çevre ve görüntü kirliliğine yol açan vahşi depolama sistemi sorunu yeni yapılan katı atık transfer istasyonuyla çözüme ulaştı.

Ankara’nın kaplıcalarıyla ünlü turistik ilçesi Kızılcahamam’da ilçenin kuruluşundan beri çöplerin vahşi depolama sistemiyle yaşanan çevre ve görüntü kirliliği sona erdi.

Kızılcahamam Belediyesi’nin girişimleri sonucu Kemalpaşa Mahallesine Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan katı atık transfer istasyonu hizmete girdi.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney, tamamlanan tesiste toplanacak olan katı atıkların bu istasyondan Ankara’da bulunan katı atık deposuna gönderileceğini söyledi. Başkan Güney, “Eski vahşi depolama sistemiyle zaman zaman yanan çöpler çevre kirliliğinin yanı sıra Kızılcahamam Soğuksu Milli Parkı’na da tehlike oluşturuyordu. İlçemizin 102 yıllık sorununa çözüm getiren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’e teşekkür ediyoruz” dedi.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...