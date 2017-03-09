Kızılcahamam Belediyesi,Kızılcahamam Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ortaklaşa düzenleyeceği Kitap Okuma Kampanyası protokolü Belediye Başkanı Muhittin Güney ve Milli Eğitim Müdürü Veli Karakuş tarafından imzalandı. Öğrenci, veli ve halk kategorilerinde gerçekleşecek olan kitap okuma kampanyası mayıs ayının sonuna kadar sürecek olup kampanyaya katılan öğrenciler arasında yapılacak olan sınav sonunda dereceye girenlere hediyeler verilecek.

Kızılcahamam’ı “Okuyan Şehir” haline getiren kurumlar, el birliği ile ilçedeki herkesi kitap okumaya teşvik ediyor. Geçtiğimiz senelerde düzenlenen ve geleneksel hale gelen okuma yarışmalar bu sene tekrar yapılarak, kitap okumayı sevdirmek, Türkçenin doğru kullanımını sağlamak ve halkı kitap okumaya teşvik etmek için amaçlanıyor. Yapılacak olan yarışma 3’üncü sınıftan 12’nci sınıfa kadar olan ilk-orta ve lise de okuyan tüm öğrenciler, veliler ve halk kategorisinde gerçekleşecek.

Yarışma şartlarını ve okunacak kitaplar yapılan protokol ile Milli Eğitim müdürlüğüne teslim edildi.Yarışmanın sonunda birinci, ikinci ve üçüncü olanlara çeşitli hediyeler verilecek.

Belediye Başkanı Muhittin Güney, Milli Eğitim Müdürü Veli Karakuş, Belediye Mesclis Üyesi Songül Ergelen ve Milli Eğitim Şube Müdürü Gürkan Hazar ile birlikte bugün okullarda kitap dağıtımı yapıldı. Belediye Başkanı Güney, “En güzel hediye kitaptır, bilgi çağında gençlerimiz elerlinde bilgisayar cep telefonları tabletlerle teknolojinin artı ve eksileri ile mücadele ederken onları kitap okumaya teşvik etmek, sosyal hayatın içine katmak amacıyla kitap okuma kampanyası düzenledik. Eğitime yapılan her türlü çabaya şahsım ve belediyemiz olarak katkıda bulunmaya hazır hazırız” dedi.

Yarışmanın dayanak noktası olarak Milli Eğitim Bakanlığı yönetmeliğine atıfta bulunan ilgili kurumlar, Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğinin 22. Maddesi gereği, sosyal etkinlikler ve diğer ders faaliyetleri kapsamında öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini geliştirmelerine, kendilerine güven duyabilmelerine, sosyal ilişkilerde anlayışlı ve saygılı olabilmelerine, bilimsel düşünce ve inceleme alışkanlığı kazanabilmelerine imkân sağlamak amacıyla bu yarışmayı düzenlediklerini kaydetti.

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