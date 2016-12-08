Kızılay esnafından filizlere destek

“Çankaya’nın Filizleri” ne destek bu kez de Kızılay esnafından geldi.

Yüksel Caddesi’nde faaliyet gösteren Tombiş Kafe, Çankaya’nın Filizleri Projesi ile bir öğrenci okutmaya başladı.

İşletmeye teşekkür ziyaretinde bulunarak, kafe girişine dayanışma plaketi çakan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen esnafla da bir araya geldi.

Ankara’da üniversite öğrenimi gören öğrencilere burs desteği sağlayan “Çankaya’nın Filizleri” ne destek bu kez de Kızılay esnafından geldi.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Çankaya’nın Filizleri Projesi’ne destek veren Yüksel Caddesindeki Tombiş Kafe’yi ziyaret ederek, işyerine dayanışma plaketi çaktı.

Taşdelen burada Konur, Karanfil Sokak ve Yüksel Caddesi esnafıyla da bir araya geldi.

Kenti ve geleceği planlayan bir belediyecilik anlayışı ile 200’ü aşkın öğrenciye el uzatarak ülkenin geleceğine de katkı sağladıklarını söyleyen Alper Taşdelen, Çankaya’nın yeni filizi ODTÜ Mimarlık Fakültesi öğrencisine de başarılar diledi. Taşdelen, vatandaşlara ekonomik zorluk çeken üniversite öğrencilerine destek olmaları çağrısında da bulundu.

KIZILAY’A ÖZEL AMİRLİK

Taşdelen ile bir araya gelen Konur, Karanfil Sokak ve Yüksel Caddesi esnafı Çankaya Belediyesinin çalışmalarından gurur duyduklarını dile getirerek, “Yaptığınız icraatların hızına yetişemiyoruz.

Kendi belediyemizin her bölgede; asfaltından kaldırımına, Çankaya Evi’nden kreşine dört dörtlük hizmet vermesi Kızılay esnafı olarak bizleri de umutlandırıyor” dedi.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen de Kızılay bölgesine yapılacak hizmetlerin ortak akıl yoluyla yapılmasını önererek, mevcut bölge ile özel olarak ilgilendiğini söyledi.

Taşdelen, “Daha önce Cebeciyi de içine alan bir zabıta amirliğimiz vardı. Yeniden yapılandırdığımız birimimiz ile Kızılay bölgesi esnafımızın sorunlarına daha kısa sürede müdahale edilecek. Koordinasyon sorunu yaşanmayacak” dedi.

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