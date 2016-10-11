Kız öğrencilere hem futbolu hem de arkadaşlığı öğretiyor

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği ve Antrenörlüğü Bölümü mezunu 30 yaşındaki Pınar Konca, Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Çamlıca Gençlik ve Spor Kulübü’nde, gönüllü olarak maddi durumu iyi olmayan kız öğrencilere futbol öğretiyor.

Konca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karadeniz Ereğli Belediyespor kadın futbol takımı ile 2008 yılında başladığı futbol hayatına Eskişehirspor ile devam ettiğini ve 2012-2015 arasında Eskişehirspor kadın futbol takımı antrenörlüğü yaptığını söyledi.

Halen özel bir anaokulunda beden eğitimi öğretmeni olarak görev yaptığını belirten Konca, haftanın 4 günü gönüllü olarak Tepebaşı Belediyesi Çamlıca Gençlik ve Spor Kulübü’nde 20 kız öğrencisine eğitim verdiğini anlattı.Konca, gelir seviyeleri düşük yaşları 13 ile 20 arasında değişen öğrenciler ile düzenli çalışmalar yaptıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

“Eskişehirspordan benimle buraya gelen ve eğitimine devam eden öğrencilerim var. Haftanın 4 günü mutlaka çalışıyoruz. Kadın futbolu ülkemizde çok yüksek seviyelerde değil maalesef. Bizler burada kadın futbolunu başka bir noktaya getirmeye çalışmak yerine hayatı paylaşmayı paslaşmalarla öğreniyor, öğretiyoruz. Elbette futbolun inceliklerini de öğreniyorlar ama önceliğimiz bireye yatırım yapmak. Milli takımdan gelip öğrencilerimizi izleyenler oluyor. İçinden birini beğendiğinde bu çok gurur veriyor. Milli takıma girmesi ileride devletin verdiği bütün imkanlardan yararlanabileceği anlamına geliyor.

Artık ailesine destek olabilecek bir yol haritası önüne çıkabiliyor.”

Futbolcu kızlar

Rugby ve futbolla da ilgilenen devlet hastanesi yoğun bakım hemşiresi Nida Coşkun da hayalinin beden öğretmenliği olmasına karşın annesinin isteğiyle hemşireliği meslek seçtiğini söyledi.

Coşkun, hemşirelik yaparken, Anadolu Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümünde okumaya başladığını aktararak, “Yetenek sınavlarına girerek hayalimdeki mesleğin okulunu da kazandım. Şimdi hem işe gidiyorum hem okuyorum hem de burada antrenmanlara geliyorum. Yoğun bir hayatım var diyebiliriz fakat inanın severek yapıyorum. Burada olmak, arkadaşlarımla birlikte, Pınar hocam ile birlikte olmaktan çok mutluyum.” dedi.

İşitme engelli milli takım oyuncusu 17 yaşındaki İrem Kaya da 6 yıldır futbol oynadığını ve son 4 yıldır milli takımda olduğunu söyledi.

Kaya, hocası ile abla kardeş ilişkileri bulunduğunu bildirerek, “Pınar hocam bizim gerçekten hayat koçumuz. Bize bir abla olarak yaklaşıyor, hatalarımızı düzeltiyor. Çocukluğumdan bu yana erkeklerle sokakta top oynadım fakat burada futbolu öğrenmenin yanında arkadaşlığı ve paylaşımı da öğreniyoruz. Üzerimizde emekleri çok.” ifadelerini kullandı.

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