Kız öğrenci yurdu yangın haberlerine yasak

Kız öğrenci yurdu yangın haberleri yasaklandı

11 Kız öğrenci yanarak öldü mü?

Adana’nın Aladağ İlçesi’ndeki bir kız öğrenci yurdunda yangın çıktı mı? 11 öğrenci ile 1 görevlinin yaşamını yitirdi mi?

Sansür var mı? 11 Kız öğrenci yandı mı 22 kız öğrenci yaralandı 1görevli de hayatını kaybetti mi? Bu yurt hangi cemaatin, hangi vakfın, ya da hangi kurumun denetlemeyen kurum hangisi ölen varsa adlarının verilmesi ve bu konuda yayın yapılması Aladağ ilçesi Sulh Ceza Hakimliği yayın yasağı getirdi ve RTÜK tarafından tüm medyaya açıklandı.

Yayın yasağına uyarak yetkililere ve mahkemeye sadece soru sorabiliyor ve ancak böyle haber yapabiliyoruz.

29 Kasım 2016 Salı akşam saatlerinde Aladağ İlçesi Sinanpaşa mahallesinde bulunan ve çevre köylerde oturan ailelerin orta okul ve lise dengi okullarda öğrenim gören kız çocuklarının kaldığı yurtta yangın çıktı mı?

Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü mü? Alevler bir anda binayı sararken içeride bulunan öğrenciler korku içerisinde camlardan atlayarak canlarını kurtardı mı?

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ve ambulanslar sevk edildi mi? Yaralılar Adana’daki çeşitli hastanelere sevk edildi mi? Adana Valisi Mahmut Demirtaş’ın da ilçeye gelerek çalışmaları yerinde inceledi mi?

12 ÖLÜ, 22 YARALI VAR MI?

Aladağ’daki 34 kız öğrencinin kaldığı yurtta yangın çıktı mı? ilk belirlemelere göre binanın ikinci ve üçüncü katlarında alevlerin arasında kalan 11 öğrenci yaşamını yitirdi mi?. Dumandan zehirlenen ve pencerelerden atlamaları sonucu vücutlarında kırıklar olan 22 öğrenci de hastanelerde tedavi altına alındı mı?

11’i ÖĞRENCİ, 1 GÖREVLİ ÖLDÜ MÜ?

Adana İtfaiye Daire Başkanı Fatih Durukan, Aladağ İlçesi’ndeki ahşap olan kız öğrenci yurdunda yangın çıktığını açıkladı mı? 11 öğrenci ile 1 görevlinin yaşamını yitirdiğini 22 öğrencinin yaralandığı belirtti mi?

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