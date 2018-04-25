İlimizin birisinde, 13 yaşındaki kız çocuğuna, babası, ağabeyi ve amcası sürekli istismarda bulunurlar.

Çocuk hamile kalır, tahliller neticesinde bebeğin babasından olduğu tespit edilir. Hamilelik sonlandırılır. Bu haber geçen hafta her gazetede vardı…

Yine ilimizin birisinde “Kediye tecavüz” haberi vardı…

Şu iki olay bile kıyametin tam ortasında olduğumuza delil teşkil etmektedir. Bu olayın faillerine, sapık desen az gelir, cani desen hafif kalır. Bu kişilere verilecek sıfat hiçbir kitapta yer almaz. İdam etsen “İdam yok ya” temizlik olur. Bunlara öyle bir ceza verilmelidir ki, analarından emdikleri süt, her saniye her dakika burunlarından getirilmelidir. Duruşmalara kravatlı geldiklerinde, inşallah ceza indirimi yapılmaz. Verilecek cezalarda ibretlik olursa örnek teşkil eder. Aslında bu tip sapıkların nefes almaları bile haramdır da, neylersin ki, onlarda canlı varlıklardır, nasıl varlıklarsa..? Olsa olsa insan kılığında canlılardır.

Hani ya son cümle; Sözün bittiği yerdeyiz.