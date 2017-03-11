Mayalar haklı mıydı acaba..?

5 yıl önce insanların kafasını kurcalayan, heyecanla beklenen ve gerçekleşmeyince(!) unutulan Maya Kıyamet Kehaneti’nden söz ediyorum…

Her şey, Maya Takvimi’nin “2012 yılı sona ererken bitmesine” dayandırılarak yapılan yorumlara dayandırılmıştı… Yaşadıkların çağın bilgi düzeyine göre, hayret uyandıran bir isabetle yapılmış bir takvimdi bu…

…Ve birden bitiveriyordu işte…

O gün yaklaştıkça, peş peşe bilimsel makaleler yayınlandı… Uzmanlar olaya kozmik açıdan ya da “insanoğlunun yaşadığı dünyayı tüketmekte olmasının” muhtemel sonuçlarını değerlendirerek bakıyorlardı… Kutupların manyetik alanının değişmesi iddiaları ileri sürülüyor ve dünyadaki iklimlerin değişimi de buna bağlanıyordu. “Kutuplar yer veya açı değiştirdiğinde buzlar eriyordu. Kaldı ki, küresel ısınma sonucu, buzullar zaten erimeye başlamış durumdaydı…

Bunların hiç biri gerçekleşmeyince; önce endişeler bitti, sonra da unutup gittik Maya Kehaneti’ni…

Mayaların 2012’yi insanlığın yeniden yukarı çıkışının yaşanacağı bir çağ olarak tanımladığını görmüyorduk bile… Onlar, farklı inançlarda yer alan Altın Çağ’a böyle ulaşılacağı da ileri sürülüyorlardı. Yani 2012’nin önemi tam da buradaydı…

Yerlere düşen insanlık tekrar yukarı çıkacak ve bu çıkış 2012’de başlayacaktı… Tufanla kıyameti birbirine karıştırmamak lazımdı… Kıyamet ruhsal bir değişim, tufan ise fiziksel bir değişim demekti. Ayrıca kıyametin tasavvufi bir anlamı da vardı… Ayağa kalmak ve uyanmak demekti kıyamet ve ruhsal aydınlanma getirecekti…

Dünya adındaki gezegen, kaldırabileceğinden çok fazla insanı barındırıyor şu anda…

…Ve bu insanların yaşam kaliteleri, birbirinden alabildiğine farklı… Her şeyi olanlar da var, yiyecek ve su bile bulamayanlar da… Bunun böyle süremeyeceği açıkça ortada… Ufukta büyük ve “kaçınılmaz” çatışma görünüyor…

İnsanlar arasındaki kutuplaşmaların çok büyük boyutlara çıktığı günler yaşıyoruz… Sanki birbirimize girmek için fırsat kolluyor gibiyiz… Tek eksiğimiz, patlamaya hazır bombanın fitilini ateşleyecek birileri…

Maya Kıyamet Kehaneti belki de bunu anlatamaya çalışıyordu bize “Yerlere düşen insanlık tekrar yukarı çıkacak ve bu çıkış 2012’de başlayacak” derken… Son 5 yılda “eline meşaleyi almış ve bombanın fitili önünde beklemeye başlamış” liderlerin ortaya çıktığını gördük… Trump, en sonuncusuydu bunların…

Bir lider ülke olarak bizim de rolümüzün olduğu “kıyamete” doğru tam gaz gidiyoruz ..!

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