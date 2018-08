Kavramları ,gerçek anlamları ve derinlikleriye tam olarak anlamak için konuyla ilgili halk deyişlerine bakmak gerkir. “Tandır kıvama geldi hamur tükendi/Hayat kıvama geldi ömür tükendi…!”

“Demiri tavında döverler,/Yemeği kıvamında pişrip yerler,/At kıvanıda tıamr ederler,/Pekmezi kıvama gelinceye kadar kaynatırlar,/ Çocukları olgunlaşınca everirler…”

Hayat yoluna bütün canlıların yaşam evreleri bulunur. “Hamdım ,piştim, yandım” sözleriyle yaşam süresini üç evreye ayıran Hz.Mevlânâ, bize yol göstermektedir.

İnsanların iş ve eylemlerinde “ilk-orta ve son” aşamalar vardır. İşlerin kıvama gelmesi son aşamada olur. İlgi ve bilgi ile başarıya ulaşılır.

Tarih boyunca bütün filozoflar, bilginler, bilim adamları, mucitler, akademisyenler atölye ve laboratuvar çalışmaları yaparak işin kıvama geldiklerine sonuçlaları diğer insanlarla paylaşırlar.

Siyasal, kültürel, ticari ve ekonomik alanlarda her çalışmanın bir kıvam kazanması gerekir. Ham meyve karın ağrıtır ve kıvam kazanmamış işler, nesneler ve oluşumlar başarıya ulaşamazlar.

Bir acemi ile bir ustanın yaptığı şler arasında büüyük farklar vardır. Ustalık zamanla kıvam kazanır. Çay demlenir ve dem kıvamını alınca içilir.Yemek de öyledir…

Gençlerin hayatlarını birleştirmeden önce ön tanışma, söz kesme , nişan ve düğün aşamaları tanışmaın karşılıklı kıvama ermesi, ruhları, gönülleri ve akılları tatmin etmesi gerekir. Bu beklenmeden yapılacak girişimler ya karın ağrıtır ya baş…

Türk Cumhuriyetleri’nin bağımsızlıklarına kavuşmasından sonra 1992 yılından itibaren uzun yıllar gittiğim ve araştırmalarımı “Tarihi İpek Yolu” kitabımda yansıttığım bu bölgede Türkmenistan’da her yıl bir vilayette yapılan ve bir Oğuz geleneği olan “Yaş Ulular Maslahatı’nda”-Aksakalların ve her kesimden halk temsilcisinin katıldığı halk meclisi toplantılarında aksakallar olarak tanımlanan yaşlı,tecrübeli, gün görmüş kişiler, devlet adamlarına ışık tutmakta ve yol göstermekteler.Halk temsilcilerinin öneri ve tekliiflerini not eden devlet başkanı ve diğer yetkililer kısa sürede karar alarak yapacaklarını halka açıklamaktalar.Söz kıvamını buluyor, sonuç alınıyor…

Her meslekte olduğu giibi yazarlıkta da aşamalar vardır. Usta yazar, kıvama gelince “Üstad” sıfatını alır. herkes bu ünvanı alamaz.Ustanın ustası aşamasına gelmek gerekir. Eli kalem tutan, yazdıkları okunan ve aranan,söyledikleri gerçek olan ,sayılan,sevilen İnsan-ı kâmil-olgun- kemale ermiş,görmüş,geçirmiş insan.Halk bilgesi, köy ileri geleni…

Her şeyin bir kıvamı vardır. Kıvamını bulan şeyler aranır.Kıvamını bulanların tadına doyum olmaz. Yaz mevsiminde kıvamını bulan sebze ve meyveler gibi…!