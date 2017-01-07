“Kitap sevmezler” ülkesi!

Amerikan Foreign Policy, Türkiye’yi 2017’de öne çıkan çatışma alanlarından biri olarak gösteren bir makale yayınladı… Dergi, 10 ülkenin yer aldığı bir liste oluşturmuş ve birinciliği Suriye / Irak bölgesinin yer aldığı bu listede, ikinciliği Türkiye’ye vermiş…

Dergi, ülkelerin neden çatışma alanı olduklarına ilişkin geniş analizler da yapıyor…

“Suriye’deki iç savaşın dünyaya yayılması”, en önemli neden olarak görülüyor… Bunu “dış politikalarda yapılan hatalar ve göçmen krizi” izliyor… Makalenin Türkiye’yle ilgili bölümünde “Temmuz 2015’ten bu yana Türkiye’nin içinde bulunduğu çatışma ortamın nedeniyle 350 bin kişinin mağdur edildiği” öne sürülüyor…

Makale; “Hükümet ile PKK arasında yürütülen çözüm sürecinin ‘buzdolabına kaldırılmasının yarattığı olumsuz etkiden” söz ediyor ve getirilmek istenen Cumhurbaşkanlığı Sistemi’nin de, toplum içindeki gerginliği artırdığını iddia ediyor…

Sonra sıra zurnanın zırt dediği yere geliyor…

Türkiye’nin Washington’a sırt çevirmeye başlayıp Rusya’yla ilişkileri kuvvetlendirme çabası içine girdiğine dikkat çekilen makale, “Ankara, Rusya ve İran’la anlaşmalar yaparak kumar oynuyor” diyerek, bir alamda neden böyle bir yayın yapılması gereğinin duyulduğunu “açıkça” itiraf ediyor…

Foreign Policy’in makalesini, geçtiğimiz günlerde Guardian’ın “Türkiye’nin paranoyak, otokratik liderinin sempati duyulacak yanı yok” başlıklı, Wall Street Journal’ın “Erdoğan’ın paranoyası, terör tehdidini artırıyor” başlıklı, Daily Telegraph’ın “Türkiye, önünü Pakistan’ın açtığı yoldan hızla yokuş aşağı gidiyor” başlıklı ve Independent’ın “Türkiye çökme riskiyle karşı karşıya” başlıklı makaleleriyle birlikte değerlendirince, vahim bur durum çıkıyor ortaya…

Özellikle; “Pakistan’ın açtığı yoldan gitmek” bölümü ürpertici…

Washington Post Gazetesi Editörü Steve Coll’un yazdığı ve 2005 Pulitzer Ödülü’nü almış olan Hayalet Savaşları adlı kitaptan söz etmiştim önceden de… Aslında bir Amerikan – Rus savaşından başka bir şey olmadığı halde, “daha çok başkalarının savaştırıldığı” bir dönemin hikâyesini işliyor bu kitap… Afganistan/Pakistan ekseninde geçerken, araya bağımsızlık ilan edip Rusya’dan ayrılmış Türkî devletlerdeki bir takım grupların dahil edildiği bir savaştan söz ediyor…

Arkadaki üst akıllar belli olmadığı için, adı “Hayalet Savaşları” zaten…

Türkiye’de de yayınlanan ve birçok baskısı yapılan bu kitabı okurken. Tuhaf bir duyguya kapılıyor insan… Yer isimlerini Suriye ve Irak’taki yer isimlerine, şahıs isimlerini de bu bölgede öne çıkmış olanlara dönüştürünce; ortaya çıkan şey bir “dejavu” oluyor…

Tamam, kitap okumayı sevmeyen bir toplumuz biz…

Demek ki, Türkiye’nin kaderini ellerinde tutanlar da sevmiyor kitap okumayı… Hadi onların zamanı yok diyelim… O zaman da, beyin yakan bir soru takılıyor kafalara… “Bunca danışman, başdanışman ne işe yarıyor peki..?”

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