Mamak Kaymakamı Ziya Polat ve Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, Mehmetçik İlkokulu’nda, suyun renklerle dansı olarak adlandırılan ebru sanatı kursunun açılışını gerçekleştirdi.

İkili, açılışta gençleri kültürel ve sanatsal faaliyetlere yöneltmek için kitap okudu, ebru yaptı. Açılış sonrası Polat ve Akgül, miniklerin resmettikleri ebru sergisini gezdi. Öğrencilerin açılan bu kurs ile ebru sanatıyla tanışma fırsatı bulduğunu ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Böyle sanatsal faaliyetler ile akademik başarılarının yanı sıra sosyal, kültürel ve sanat alanında da başarı göstermelerini yolu açılıyor. Bizlerde gönüllü kültürel miras elçileri olarak onların yanında olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.