Kitap okutmak için üniversite öğrencileri kafe açtı

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Çankırı’da iki yüksek lisans öğrencisinin insanlara kitap okutmak ve okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla açtığı kafede ziyaretçiler, kitap okuyor ve ödünç alabiliyor.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nden mezun olduktan sonra aynı bölümde yüksek lisans yapan Hakan Gülhan ve Volkan Kılıç, kitap okuma alışkanlığını artırmak amacıyla il merkezinde kitap okutmak için kafe açtı.

Duvarları kitap rafları ile dekore edilen kafeye gelenler, çaylarını yudumlayıp buradaki kitapları okuyor.

Üniversiteli işletmecilerden Hakan Gülhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çankırı’da üniversite eğitimi sırasında bazen aradıkları kitapları bulmakta güçlük çektiklerini söyledi.

Hem insanların istediği kitaplara ulaşmalarına yardımcı olmak hem de okuma alışkanlığına destek vermek amacıyla mezun olduktan sonra arkadaşıyla kitap kafe açtıklarını dile getiren Gülhan, “Şehirlerde sanatsal faaliyetlerin yoğun olarak yapılması gerekir. Bir yerin şehir olması sadece asfaltla, yollarla, okullarla değil, sanatsal aktivitelerin yoğunluğu, kültürel alanların çokluğundan belli olur. Biz de bunlardan birine öncülük etmek istedik. Bu kapsamda kitap kafemizi açtık.” dedi.

Kısa süre önce açtıkları kafeye kitapları bırakmaya başladıklarını belirten Gülhan, kafede 2 bin civarında kitap olmasını planladıklarını kaydetti.

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Kafeye gelen bir kişinin istediği kitap kendilerinde yoksa o kitabı 2 gün içerisinde getirmeyi hedeflediklerine işaret eden Gülhan, “Kitap okumak evrensel bir davranıştır. Biz de evrensel olmayı hedefliyoruz. Bu nedenle kafemize her türlü kitabı getirmeye çalışıyoruz. Bir yere, bir fikre, bir ideolojiye sabit kalmadan insanlar burada istediği kitabı bulabilecek.” ifadesini kullandı.

Gülhan, kafeye gelenlerin kitap okuyabileceğini, isterlerse seçtikleri kitabı ücretsiz ve süresiz ödünç alabileceklerini vurgulayarak, satın almak isteyenin de alabileceğini söyledi.

Sanatsal aktiviteler de yapılacak

Kitap kafenin çeşitli sanatsal aktivitelere de ev sahipliği yapmasını planladıklarına dikkati çeken Gülhan, şunları kaydetti:

“Burada sanatsal aktiviteler de yapmak istiyoruz. İnsanların yazdığı denemeleri burada okuyabilmelerini düşünüyoruz. Sesli kitap okuma, film izleme günleri yapmayı planlıyoruz. İnsanlar burada bir şeyler yiyip içerken kitap okuyabilecek, sanatsal etkinliklere katılabilecek. Umarım beğenilir ve Çankırı’ya öncü oluruz. Buradaki ilk amacımız para kazanmak değil. Biz tüccar değil, öğrenciyiz. O nedenle maddi bir beklentimiz yok. İnsanlar bir işletme kurduklarında para kazanma amacı güder. Bizim amacımız ise para kazanmaktan öte insanları kitap okumaya teşvik etmek, istedikleri kitaba ulaşabilmelerini sağlamak.”

Çankırı Karatekin Üniversitesi Edebiyat Fakültesi yüksek lisans öğrencisi Hicran İnaltekin de kafenin Çankırı için faydalı olacağına inandığını dile getirdi.

Kafenin hem kitap tedarik etme hem de okuma açısından önemli bir mekan olduğunu anlatan İnaltekin, “Burada çayımı kahvemi içerken çok rahat şekilde kitabımı okuyabiliyorum. Öğrenciler tarafından sık sık ziyaret edilebilen bir yer olacağını düşünüyorum. Ben de sık sık gelmeye başladım.” dedi.

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