Kitap okumayan senaryo yazmamalı

KONAK Belediyesi’nin edebiyatseverler tarafından büyük ilgi gören ‘Kitap Kokusu’ etkinliklerinin yeni dönemdeki ilk konuğu senarist, sinema oyuncusu ve yazar Ercan Kesal oldu.

Konak Belediyesi’nin Türkan Saylan Alsancak Kültür Merkezi’nde gerçekleşen etkinlikte Kesal, edebiyata ve sinemaya dair düşüncelerini ve bu alandaki çalışmalarını anlattı.

Yönetmen Nuri Bilge Ceylan ile birlikte yazdığı “Bir Zamanlar Anadolu” filmi ile 2011 yılında Asia Pasific Screen Ödülleri’nde ‘En İyi Senaryo’ dalında ödüle aday gösterilen sanatçı Ercan Kesal, son olarak 20’nci Altın Koza Film Festivali’nde Yozgat Blues adlı filmde gösterdiği performans ile ‘En İyi Erkek Oyuncu’ ödülünü almıştı.

Yazarlığının yanı sıra başarılı oyunculuğuyla da adından söz ettiren Kesal, çocukken okuduğu ilk kitabın babası tarafından kendisine armağan edilen Ivo Andric’in Drina Köprüsü olduğunu belirterek, “Kitaplar insana dünyadan daha gerçek bir dünyayı sunar ve cesaret verir. Sanat insanların başka dünyalar tanımasına vesile olur. İyi film seyretmek insanın dünyaya tahammül gücünü arttırır. Filmler, kitaplar dünyayı değiştirmez, onlardan etkilenen insanlar dünyayı değiştirir” diye konuştu. “Kitap okumayan insan senaryo yazmamalı” diyen Kesal, “Ben kitaplar sayesinde kendimi geliştirdim. Dönemeç ve Çete dergilerinde çalıştım.

Doktorluğum döneminde hekim hikayeleri yazdım. 1995 yılında Fransa’da yaşarken Leon filmini izledim ve orada Natalie Portman’ın oyunculuğuna hayran kaldım. Yıllar sonra Fransa’da kendisi beni ve Nuri Bilge Ceylan’ı tebrik etti. Bu beni çok mutlu etti. Düşünsenize sinemada izleyip, oyunculuğuna hayran olduğunuz birisi yıllar sonra yaptığınız kaliteli bir işten dolayı sizi tebrik ediyor. Bu çok güzel bir şey” dedi. Kesal, etkinlik sonunda izleyicilerin sorularını yanıtlamayı ihmal etmedi.

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